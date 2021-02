FC Schalke 04: Schnappt sich S04 den Überflieger des Özil-Klubs?

FC Schalke 04: Interesse an einem Torwart?

Auf der Suche nach neuen Spielern scheint der FC Schalke 04 auf eine interessante Personalie gestoßen zu sein.

Der Spieler steht aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, dem Verein zu dem Ex-Schalker Mesut Özil vor wenigen Wochen wechselte. Allerdings stellt sich die Frage, wie realistische ein möglicher Transfer für den FC Schalke 04 wäre.

FC Schalke 04: Interesse an neuem Torwart?

Hütet bei Schalke 04 ab der kommenden Saison ein neuer Keeper das Tor? Altay Bayindir macht derzeit mit seinen Leistungen bei Fenerbahce äußerst positiv auf sich aufmerksam. Woche für Woche rettet er seinem Team mit Paraden die Punkte.

Bayindir ist in Istanbul gesetzt. Foto: imago images/Seskim Photo

Sein Potenzial scheint sich nun auch bis ins Ruhrgebiet herumgesprochen zu haben. Wie „OneFootball“ unter Berufung auf türkische Medien berichtet, sollen die Königsblauen ein Auge auf den Keeper geworfen haben.

Beerbt Bayindir im Sommer den aktuellen Stammkeeper Ralf Fährmann? Ein Transfer scheint derzeit aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich. Zum einen wäre da die sportliche Lage der Knappen, bei denen die Richtung klar in Richtung Abstieg zeigt.

+++ FC Schalke 04: Kabak-Debüt wird zum Alptraum! Liverpool im Sinkflug +++

Zum anderen hat Bayindir noch einen Vertrag bis 2023. Sein Marktwert schoss zuletzt in die Höhe, liegt aktuell bei über 10 Millionen Euro (via transfermarkt.de). Die finanzielle Situation der Gelsenkirchener dürfte einen Wechsel dieser Größenordnung zu Nichte machen.

Schalke 04 hätte im Werben um Bayindir große Konkurrenz

Zumal die Knappen mit ihrem Interesse an dem 1,98-Meter-Torwart nicht allein dasteht. So soll vor allem Ajax Amsterdam an ihm dran sein. Die Niederländer sind auf der Suche nach einem Ersatz für André Onana, der wegen Dopings zwölf Monate gesperrt wurde.

-----------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Trotz Vertragsverlängerung – folgt Hoppe dem Lockruf der großen Klubs?

FC Schalke 04: Schneider-Aus fix? DIESE Namen werden bereits gehandelt

FC Schalke 04: Fans trauern IHM hinterher – „Wir brauchen dich!“

-----------

Zum weiteren Kreis der Interessenten sollen außerdem auch der OSC Lille, Tottenham Hotspurs und Schalke-Konkurrent Werder Bremen zählen. (mh)