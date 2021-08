Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

FC Schalke 04: Was für ein Drama! Von diesem Traum muss sich Ex-S04-Star Nübel verabschieden

Was der ehemalige Keeper des FC Schalke 04 in den letzten Tagen und Wochen erleben musste, kann einem schon fast leidtun.

Nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 sollte alles besser werden, doch wenn einmal der Wurm drin ist, dann meistens richtig.

FC Schalke 04: Alexander Nübel verpasst Gruppenphase der Champions League

Das Drama um Alexander Nübel will kein Ende nehmen. Erst der Skandal bei seinem Debüt für AC Monaco und dann musste er sich auch noch fiese Kritiken von den französischen Medien gefallen lassen.

Beim FC Schalke 04 lief es nicht und bei seinem neuen Klub AS Monaco auch nicht. Foto: IMAGO / Sportimage

Wie wertvoll wäre da ein kleiner Erfolgsmoment gewesen. Doch dieser sollte dem ehemaligen Schalker verwehrt bleiben.

-------------------------

Weitere S04-News:

FC Schalke 04: Aussage von Coach Grammozis bringt Fans auf die Palme – „Hab echt kein Bock mehr“

FC Schalke 04: Kampf um die Kabak-Millionen – ist ausgerechnet Borussia Dortmund der Schlüssel?

Max Meyer: S04-Fans spotten über Ex-Star – „Jetzt hat er nix“

-------------------------

In einem dramatischen Spiel gegen Schachtjor Donezk lag seine Mannschaft noch bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung und alles sah danach aus, als ob der Einzug in die Gruppenphase der Champions League zum Greifen nah sei. Doch es sollte anders kommen.

Kurioses Eigentor lässt Nübel-Traum platzen

Auch nach dem 2:0 hatte AS Monaco noch zahlreiche Chancen, um das Ding zuzumachen. Doch in der 74. Minute rettete der Treffer von Marlo die Gegner aufgrund ihres 1:0-Erfolgs im Hinspiel in die Verlängerung.

Alexander Nübel - Traum geplatzt

Dann ereignete sich das Unfassbare. Agular will einen Querpass verhindern und wird zum Pechvogel der Partie. Per Slapstick befördert er die Kugel ins eigene Gehäuse und sorgt für das Aus seiner Mannschaft.

Somit steht Schachtjor Donezk zum fünften Mal in Folge in der Champions League. Wenn du wissen willst, ob die Ukrainer auf den BVB oder gar die Bayern treffen, dann schau in unserem Live-Ticker zur Auslosung der Champions League nach. (cg)