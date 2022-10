FC Schalke 04: Mega-Zoff bei Ex-S04-Star – jetzt droht der Rauswurf

Vor wenigen Jahren galt Adam Szalai als ein Star der Bundesliga. Aus diesem Grund ließ sich der FC Schalke 04 die Dienste des Ungarn bei seiner Verpflichtung einiges kosten. Wirklich von Erfolg gekrönt war seine Zeit bei den Königsblauen allerdings nicht.

Nun steht der Ex-Stürmer des FC Schalke 04 bei seinem aktuellen Klub vor dem Aus. Dabei soll es mächtig krachen.

FC Schalke 04: Szalai in Basel vor dem Aus

Nachdem Szalai zum Beginn der Saison noch in der Startelf gestanden und dort gute Leistungen gezeigt hat, nominierte ihn Trainer Alex Frei zuletzt nicht mal mehr für den Kader des FC Basel. Auch aus dem Mannschaftstraining wurde der Ungar nun verbannt.

Sein Berater findet zu der Entscheidung des Klubs bei „Blick“ deutliche Worte: „Wir erwarten vom FC Basel die sofortige Aufhebung dieser sowohl unverständlichen als auch unzulässigen Vorgehensweise.Die Freistellung vom Mannschaftstraining kam überraschend. Insbesondere nach Adams zuletzt gezeigten, überragenden Auftritten in der ungarischen Nationalmannschaft.“

FC Schalke 04: Basel will Stürmer loswerden

Trotz der Tatsache, dass Basel derzeit nur auf dem fünften Platz in der Schweizer Super-League liegt, verzichtet der Klub auf Szalai. Trainer Alexander Frei setzt in der Offensive lieber auf Andi Zeqiri, Jean-Kevin Augustin und Bradley Fink. Warum der Ungar, welcher vor wenigen Wochen noch gegen Deutschland in der Nations League den Siegtreffer für sein Land erzielte, bei seinem Klub nur noch außen vor ist, ist nicht bekannt.

Mehr News:

Ein Karriereende zieht der 34-Jährige allerdings nicht in Betracht wie sein Berater unmissverständlich klargemacht hat: „Adam will sofort zurück ins Mannschaftstraining und ist selbstverständlich weiterhin bereit, seiner Mannschaft zu helfen. An ein medial ins Spiel gebrachtes Karriereende wird nicht gedacht. Im Gegenteil. Es spricht derzeit alles für eine Fortsetzung der Karriere als Spieler“. Sein Vertrag in der Schweiz läuft noch bis zum kommenden Sommer.