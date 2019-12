FC Schalke 04: „Ruhe in Frieden Drüse“ – Mit dieser Gänsehaut-Choreo gedachte S04 dem verstorbenen Ultra

Gelsenkirchen. Schon in Wolfsburg herrschte gespenstische Stille, als die traurige Gewissheit eintrat: „Drüse“, ein eingefleischter Fan des FC Schalke 04, war vor den Toren des Stadions nach einem Sturz verstorben.

Der Schock wich der Trauer – der bekannte und beliebte 41-Jährige, der jahrelang nahezu kein Spiel des FC Schalke 04 verpasst hatte, wird nie mehr in der Kurve stehen.

FC Schalke 04: Fans gedenken verunglücktem Ultra „Drüse“

Vor dem letzten Spiel des Jahres, dem Heimspiel gegen den SC Freiburg, gedachten die Fans des S04 „Drüse“ noch einmal im ganz großen Stil.

Ruhe in Frieden, Drüse! 🙏 pic.twitter.com/N9NaDFQIf5 — FC Schalke 04 (@s04) December 21, 2019

Gänsehaut im ganzen Stadion zum Anpfiff. Die Nordkurve hielt geschlossen schwarze Pappen hoch, ein einsames Bengalo brannte vor der Silouhette des toten „Drüse“.

Dazu der emotionale Abschied: „Wir waren mehr als Freunde, wir waren wie Brüder – viele Jahre sangen wir die gleichen Lieder. Ruhe in Frieden Drüse – Ultras für immer.“

Die Message der Ultras wurde auch auf dem Stadionwürfel gezeigt. Foto: imago images/Kirchner-Media

Gesamtes Stadion schwieg

Für die ersten 04 Minuten der Partie schwieg das gesamte Stadion in Gedenken an den verunglückten „Drüse“. Besonders toll: Auch die Gästefans des SC Freiburg machten mit.

Das war auch schon in Wolfsburg so. Die Ultras des VfL hatten in der Halbzeitpause „Ruhe in Frieden“-Transparent gemalt und hochgehalten. Mehr zum schwarzen Tag für die S04-Fanszene und die Reaktionen auf das tragische Schiksal kannst du hier nachlesen >>>