FC Schalke 04: Zu Ehren von Rudi Assauer – Fan-Vorschlag für S04-Trikot überwältigt alle

So werden ihn die Fans für immer in Erinnerung behalten: Rudi Assauer mit seiner Zigarre.

Am Donnerstag (30. April) wäre Rudi Assauer 76 Jahre alt geworden. Beim FC Schalke 04 gedenken alle dem langjährigen Manager, unter dessen Führung die Schalker nicht nur zwei DFB-Pokalsiege feiern, sondern 1997 auch den UEFA-Pokal gewinnen konnte.

Auch die Fans haben viele positive Erinnerungen an Assauer – und haben ihm zu Ehren ein Trikot-Design entworfen, von dem sich bereits jetzt alle Fans wünschen, dass es dieses als offizielles FC Schalke 04-Trikot geben würde.

FC Schalke 04: Trikot mit Rauchschwaden begeistert Fan-Gemeinde

Zwei Mal war Assauer als Manager des FC Schalke 04 tätig: von 1981 bis 1986 und von 1993 bis 2006. In seiner zweiten Amtszeit rettete er die Königsblauen 1993 vor dem Lizenzentzug und stellte in den folgenden Jahren eine Mannschaft zusammen, die 1997 als „Eurofighter“ den UEFA-Cup gewinnen sollte.

Zwei DFB-Pokalsiege folgten, Assauer wurde als Macher zur Legende auf Schalke. Mit dem Bau der Veltins-Arena verewigte er sich endgültig im Verein.

Rudi Assauer – eine Schalke-Legende! Assauer war ohne Zigarre kaum vorstellbar. Der Rauch auf diesem Trikot soll seinen Zigarrenrauch darstellen. Zudem ist Assauer selbst auf dem Trikot mit leichten Konturen in dem Rauch erkennbar. 😎#S04 #schalke04 #SCHALKE #trikot #assauer pic.twitter.com/oO8V9sz8Mz — DerBlaueHund (@DerBlaueHund04) April 24, 2020

Als Markenzeichen von Assauer wird vielen aber vor allem eines in Erinnerung bleiben: Die Zigarre, mit der er so oft zu sehen war.

In Andenken an Assauer und seine Zigarre wurde auf Twitter ein von einem Fan entworfenes Schalke-Trikot veröffentlicht, auf dem weiße Rauchschwaden zu sehen sind. Diese sollen an Assauers Zigarettenrauch erinnern. Außerdem, so sagt es der Designer des Trikots, sollen Assauers Konturen in dem Rauch erkennbar sein.

Die Reaktion der Schalke-Fans auf den Entwurf ist überwältigend. Die Fans sind begeistert von der Idee und von der Umsetzung. Nicht wenige wünschen sich sogar, dass es das Trikot offiziell zu kaufen geben sollte. Das sind einige der Reaktionen auf den Post:

„Wahnsinn das Trikot!“

„Das würde ich sofort kaufen. Super Arbeit!“

„Hammer. Wirklich Wahnsinn, wie gut das Trikot aussieht.“

„Ab wann kann man das bestellen?“

