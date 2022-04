FC Schalke 04: Ausstiegsklausel bestätigt! S04 hört ganz genau hin

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

FC Schalke 04: Wird Leitl neuer S04-Trainer?

In der 2. Bundesliga sprang Schalke 04 am Samstag (09. April) an die Tabellenspitze. Das Rennen um den Aufstieg ist nach wie vor eng. Die volle Konzentration gilt dem Tagesgeschäft, das hat Sportdirektor Rouven Schröder mehrmals bekräftigt.

------------------------------

Die nächsten Pflichtspiele des FC Schalke 04:

Sonntag, 17. April, 13.30 Uhr: Darmstadt 98 (Auswärts)

Samstag, 23. April, 13.30 Uhr: Werder Bremen (Heim)

Freitag, 29. April, 18.30 Uhr: SV Sandhausen (A)

Samstag, 7. Mai, 20.30 Uhr: St. Pauli (H)

------------------------------

Im Hintergrund wird Schröder dennoch den Trainermarkt sondieren und bei dem ein oder anderen Kandidaten schon mal vorfühlen. Spätestens im Sommer muss er nämlich einen neuen Chefcoach präsentieren. Bis Saisonende liegt die Verantwortung noch bei Interimstrainer Mike Büskens.

Beim FC Schalke 04 hört man hier ganz genau hin. Foto: IMAGO/Team 2

Als heißer Kandidat wird Stefan Leitl von Greuther Fürth gehandelt. Laut einem Bericht soll der 44-Jährige seinen Abschied sogar bereits intern bekannt gegeben haben. Diese Meldung dementierten sowohl Leitl als auch der Verein am Wochenende.

„Es gibt nichts zu verkünden, es ist nach allen Richtungen offen“, erklärte Leitl gegenüber dem „Kicker“.

-------------------------------------------------

FC Schalke 04: Ausstiegsklausel von Leitl bestätigt

Fürths Manager Rachid Azzouzi erklärte am Samstag beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, dass man „gerne mit ihn weitermachen würde“. Man befinde sich aktuell in einem „offenen, ehrlichen Austausch.“

Stefan Leitl könnte Fürth im Sommer verlassen. Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Ein entscheidendes Detail verriet er dann doch: Leitl besitzt eine Ausstiegsklausel. „Da brauche ich kein Geheimnis draus zu machen, und da ist auch nichts Schlimmes dran.“ Auch ohne Klausel sei es jedoch „schwer für den Verein, den Trainer zu halten, wenn er gehen will. Das hat man bei Nagelsmann gesehen“. Man könne Leitl nicht „festbinden“.

Damit besteht die Option für den FC Schalke 04, Leitl im Sommer zu verpflichten. Wie hoch die Ausstiegsklausel ist, ist bislang aber nicht bekannt.

