FC Schalke 04: Nächster Schröder-Coup? Pikantes Vertragsdetail um S04-Leihgabe enthüllt

Seine Verpflichtung versüßte den Fans des FC Schalke 04 den Winter.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters verkündete FC Schalke 04 die Leihe von Dong-gyeong Lee. Der Südkoreaner gilt in seiner Heimat als großes Talent. Jetzt kommen neue Details über seine Leihe ans Licht.

Kann FC Schalke 04 Lee zu diesen Bedingungen halten?

Nach Andreas Vindheim und Marius Lode war Lee der dritte Neuzugang im Winter. Lee werde zunächst bis Sommer das königsblaue Trikot tragen, verkündete der Verein am Tag des Transfers selbst. Darüber hinaus sei eine Kaufoption vereinbart worden.

-------------------------------------

Die Leihspieler des FC Schalke 04:

Ko Itakura

Rodrigo Zalazar

Thomas Ouwejan

Andreas Vindheim

Darko Churlinov

Dong-gyeong Lee

Marvin Pieringer

Yaroslav Mikhailov

--------------------------------------

Wie diese aussieht, will nun die „Sport Bild“ erfahren haben. Dem Bericht zufolge handle es sich bei der Option vielmehr um eine Kaufpflicht – vorausgesetzt es werden entsprechende Bedingungen umgesetzt.

FC Schalke 04: Lee-Ablöse könnte variieren

Zu einer Kaufpflicht wandle sich die Option demnach um, sollte Lee in der verbleibenden Saison auf mindestens sieben Ligaeinsätze kommen. Allerdings könne die Ablöse, die Schalke dann an Ulsan Hyundai zahlen müsste, variieren.

Dong-gyeong Lee will in Kürze sein erstes S04-Spiel bestreiten. Foto: imago images/RHR-Foto

Bleibt S04 trotz mindestens sieben Einsätzen Lees in Liga zwei, würden 600.000 Euro fällig. Sollte Schalke jedoch die direkte Rückkehr in die Bundesliga schaffen, wüchse die Summe auf eine Million Euro an.

FC Schalke 04: Ähnliches Modell wie bei Zalazar

Ähnliches soll Sportdirektor Rouven Schröder im Sommer bereits mit Eintracht Frankfurt bezüglich Rodrigo Zalazar vereinbart haben. Auch für den Uruguayer müsste Schalke 04 mehr bezahlen, sollte der Aufstieg gelingen.

---------------------------------------

Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

---------------------------------------

Schröder darf die Deals durchaus als Coup ansehen. So kann Schalke flexibel auf den alles andere als klaren Saisonausgang reagieren und ist nicht von vornherein auf die teureren Ablösesummen festgelegt. (mh)