FC Schalke 04: Schallenberg haut auf den Tisch – und spricht die bittere Wahrheit aus

Beim FC Schalke 04 brennt der Baum. Nach den zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt ist Schalke wieder tiefer in den Tabellenkeller abgerutscht, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist komplett geschmolzen.

Gegen 1. FC Kaiserslautern lieferte der FC Schalke 04 eine katastrophale Leistung ab, enttäuschte auf ganzer Linie. Wenige Tage später hat Ron Schallenberg nun Klartext gesprochen. Der 25-Jährige verschließt die Augen auch nicht vor der bitteren Wahrheit.

FC Schalke 04: Schallenberg stellt klar – „Keiner will, dass der FC Schalke 04 absteigt“

„Wir alle haben den Ernst der Lage erkannt. Wir kennen die Tabelle, wir sind ja nicht blöd“, sagte Schallenberg in einer Medienrunde nach dem Training am Dienstag (30. Januar) und betonte: „Wenn man die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine erlebt, muss sich keiner Sorgen machen, dass wir nicht wissen, worum es geht. Keiner will, dass der FC Schalke 04 absteigt.“

Der Rückfall gegen Kaiserslautern sei für ihn aber schon überraschend gewesen. Gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (3. Februar) muss der FC Schalke 04 eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen, sonst droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

„Es ist sehr wichtig, ihnen jetzt einen Dämpfer zu verpassen. Wir brauchen die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sehr dringend“, weiß auch Schallenberg. Eintracht Braunschweig siegte zuletzt viermal in Folge, ist jetzt punktgleich mit Schalke.

„Bis zum Ende im Abstiegskampf“

Selbst bei einem Sieg ist der Drops für Schalke aber noch lange nicht gelutscht. Schallenberg geht davon aus, „dass wir höchstwahrscheinlich bis zum Ende im Abstiegskampf sein werden. Dem müssen wir uns stellen“. Für Schalke gehe es nun ausschließlich darum, den Tabellenkeller zu verlassen. „Alles andere ist völlig egal“, stellte Schallenberg klar.