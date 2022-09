FC Schalke 04: Robin Gosens spielt mit Schalker Fan-Herzen – „Nervt langsam“

Robin Gosens ist Fan des FC Schalke 04, das dürfte inzwischen wirklich jeder Fußballfan mitbekommen haben.

Dass er in naher Zukunft trotzdem nicht zum FC Schalke 04 wechseln wird, ist auch allen Königsblauen klar. So mancher Fan will deshalb gar nicht mehr hören, was der Nationalspieler nun einmal mehr bekräftigt.

FC Schalke 04: Robin Gosens spielt mit S04-Fanherzen

Ein Wechsel zum S04? Für Gosens wäre das ein Traum. Einmal mehr betont er im „Sport 1“-Interview jetzt: „Wenn sich der Traum Bundesliga in Zukunft nochmal realisieren sollte, dann wäre Schalke sicherlich das perfekte Match.“

„Schalke war immer mein Verein. In der Region sind fast alle für Schalke. Wenn ich irgendwann mal da lande, würde sich der Kreis schließen“, führt der 28-Jährige aus.

Gosens-Verpflichtung für Schalke unstemmbar

Auch für Schalke ist eine Gosens-Verpflichtung ein Traum – und wird es bleiben.

Robin Gosens spricht erneut über den FC Schalke 04. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Der Grund ist einfach: Königsblau hat kein Geld. Wer selbst erprobte Leistungsträger und Aufstiegshelden wie Ko Itakura und Darko Churlinov trotz schmaler Kaufoption nicht finanzieren kann, braucht über eine Shoppingtour bei Inter Mailand nicht nachdenken.

Für Itakura und Churlinov wäre nur ein Bruchteil der Ablöse fällig gewesen, die ein Robin Gosens kostet. Vom Gehalt des Emmerichers ganz zu schweigen.

Deshalb fühlt sich das x-te Schalke-Bekenntnis des Nationalspielers für viele Knappen inzwischen eher wie ein Stich ins Herz an, als wie ein Lob.

