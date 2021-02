FC Schalke 04: Robin Gosens meldet sich zu Wort – und macht ein irres Angebot

Für den FC Schalke 04 spielte Robin Gosens noch nie, dennoch ist der Fußball-Profi ein großer Fan des Klubs.

Auf Instagram meldete sich Robin Gosens nun zu Wort und machte ein irres Angebot – es hat mit dem FC Schalke 04 zu tun.

FC Schalke 04: Robin Gosens schlägt DIESE Wette vor

Das Magazin „Fums“ (Fußball muss Spaß machen) hat sich ein spezielles Spendenformat ausgedacht. Unter dem Namen „Spieltagsspende“ stellt die Seite jede Woche zu jedem Spiel eine Behauptung auf – trifft diese ein, spendetet „Fums“ 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Vergangenen Spieltag war das beim Spiel der Schalker beispielsweise: „Der Hunter geht mind. 20 Min auf Torejagd“. Das trat allerdings nicht ein, denn Klaas-Jan Huntelaar wurde erst in der 88. Minute eingewechselt.

Für den kommenden Spieltag hat Robin Gosens nun einen Vorschlag gemacht: „Schalke fährt ungefährdeten Heimsieg ein“, wirft Gosens in die Runde und macht ein Angebot: „Wenn das eintrifft, hau ich zwei Hunnis oben drauf!“

Schalke 04 spielt am kommenden Spieltag gegen RB Leipzig, ein großes Risiko geht Gosens mit seiner Wette also nicht ein. Doch der Glaube des Schalke-Fans scheint ungebrochen.

Gosens ist glühender Schalke-Fan

Der Nationalspieler fühlt sich dem Klub sehr verbunden. „Mein großer Traum ist die Bundesliga. Es wäre überragend, wenn es der Herzensverein wird“, sagte der glühende Schalke-Fan noch im November gegenüber Sport 1.

Aktuell kickt Gosens aber in der Serie A bei Atalanta Bergamo und das äußerst erfolgreich. Zwei Mal in Folge erreichte das Gosens-Team nun schon die K.O.-Runde der Champions League. Zudem wird der Nationalspieler immer wieder mit zahlreichen Top-Klubs aus Europa in Verbindung gebracht. (fs)