FC Schalke 04: Diese Aussage lässt die S04-Fans träumen – „Wenn Schalke auf mich zukommen würde...“

Dass Robin Gosens ein großer Fan des FC Schalke 04 ist, ist kein Geheimnis mehr. Ein Wechsel scheint in der aktuellen Situation allerdings unrealistisch.

Dennoch lässt Robin Gosens die Fans des FC Schalke 04 mit einer Aussage von einem Transfer träumen.

FC Schalke 04: Robin Gosens lässt die S04-Fans von einem Wechsel träumen

Robin Gosens ist einer der Durchstarter der Saison. Der 26-Jährige spielt mit Atalanta Bergamo die Saison seines Lebens. 32 Mal kam der Deutsche zum Einsatz, neun Treffer erzielte der offensive Linksverteidiger.

In der Serie A steht Atlanta Bergamo auf Rang drei, nur fünf Punkte hinter Spitzenreiter Juventus Turin. Besonders beeindruckend ist die Offensive des Clubs aus dem Norden Italiens. Unglaubliche 96 Tore haben Robin Gosens und Co. schon geschossen. In den offenen zwei Begegnungen können sie die 100er Marke noch knacken.

Das ist Robin Gosens

Wechselte als 18-Jähriger in die Jugend von Vitesse Arnheim (Niederlande)

Der richtige Durchbruch blieb ihm bei mehreren Stationen in Holland verwehrt

2017 folgte der Wechsel zu Bergamo

Seitdem absolvierte er 100 Pflichtspiele

Mit Bergamo überrascht er in der aktuellen Saison

Marktwert von 20 Millionen Euro

Der Vertrag von Robin Gosens in Italien läuft noch bis 2022, doch vieles deutet in diesem Sommer auf einen Wechsel hin. Die Interessenten stehen Schlange. Inter Mailand, Juventus Turin und der FC Chelsea sollen ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben. Als Ablösesumme werden 30 Millionen Euro gehandelt.

Robin Gosens startet mit Atlanta Bergamo richtig durch. Foto: imago images/AFLOSPORT

Gosens-Transfer für Schalke nicht zu stemmen

Auch der FC Schalke 04 würde Robin Gosens sicherlich gerne verpflichten, aber ein Transfer in dieser Größenordnung ist zurzeit völlig utopisch. „Ich muss versuchen, rational und objektiv zu denken und deshalb würde es aus sportlicher Sicht wenig Sinn machen, von Atlanta Bergamo zu Schalke 04 zu wechseln. Das ist leider so“, sagte Gosens gegenüber „Spox“.

Schon im letzten Jahr hatte versucht den Linksverteidiger zu verpflichten. Schon damals scheiterte der Wechsel aus finanziellen Gründen, wie Gosens erzählt. Atlanta wollte zu viel. Aber, liebe Schalke-Fans, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der 26-Jährige macht Hoffnung, dass es irgendwann noch einmal klappt.

Gosens: „Wenn Schalke auf mich zukommen würde...“

„Schalke ist bei mir tief im Herzen drin, das kann ich nicht leugnen“, erklärte er und sagt weiter: „Wenn Schalke auf mich zukommen würde, wäre es für mich in jedem Fall schwierig, nein zu sagen, weil es einfach mein Herzensverein ist. Aber ich bin da ganz entspannt, denn am Ende kommt alles so, wie es kommen muss. Das ist der Leitspruch, der mich in den letzten Jahren begleitet hat.“

Einen Spieler, der mit dem Herzen voll hinter dem Club steht, und dazu noch eine außergewöhnliche Qualität aufweist, wünscht sich sicherlich jeder Fan beim FC Schalke 04. Irgendwann wird es vermutlich dazu kommen, nur nicht in diesem Jahr. (fs)