FC Schalke 04: DAVON will Reis jetzt überhaupt nichts wissen – „Ist mir egal“

Der Vertrag von Simon Terodde läuft am Saisonende aus, seine Zukunft ist ungewiss. Bei Rodrigo Zalazar hingegen soll in dieser Woche die Entscheidung über seine sportliche Zukunft gefallen sein. Für Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, ist das aktuell aber irrelevant.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin hat Reis nun Klartext gesprochen. Für den S04-Coach zählt jetzt nur eins: der Kampf gegen den Abstieg.

FC Schalke 04: Reis redet Klartext

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist in dieser Woche die Entscheidung bei Rodrigo Zalazar gefallen. Eintracht Frankfurt will die mögliche Rückkaufoption nicht ziehen. Der Publikumsliebling bleibt also voraussichtlich bei Schalke.

Trainer Reis spielte auf der Pressekonferenz aber den Unwissenden: „Ich weiß nicht, ob seine Zukunft geklärt ist“, so Reis. Er habe auch nur davon gelesen. Für den S04-Coach ist das aber auch irrelevant. „Im Endeffekt ist mir das erst mal egal. Der Spieler spielt in dieser Saison für Schalke 04 und soll mit dafür sorgen, dass wir die Liga halten. Ich bin froh, dass er fit ist“, stellte Reis klar.

Er verwies stattdessen auf Zalazar: „Wenn das für den Spieler wichtig ist, dann müssen sie den Spieler fragen. Mir ist das jetzt erstmal nicht ganz so wichtig.“

Mehr News:

Vertrag von Terodde läuft aus

Und auch auf die Nachfrage zu der Zukunft von Simon Terodde blieb Reis seiner Linie treu. „Meine Aufgabe ist, mit der Mannschaft die Liga zu halten. Im Moment sieht die Mannschaft so aus und alles andere ist meinen Kopf nicht drin. Ich habe genug Aufgaben“, so Reis.

Der Vertrag von Simon Terodde läuft im kommenden Sommer aus. In der Aufstiegssaison war er mit 30 Treffern der große Held, in der Bundesliga konnte er seine herausragende Leistung bislang aber noch überhaupt nicht bestätigen. Drei Treffer bei 20 Einsätzen stehen zu Buche.