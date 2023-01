FC Schalke 04: Skarke-Deal wackelt – jetzt ist ein Ex-BVB-Juwel bei S04 im Gespräch

Der FC Schalke 04 will im Winter unbedingt einen Flügelstürmer verpflichten. Als Wunschspieler galt bislang Tim Skarke von Union Berlin, doch der Deal stockt. Union und S04 konnten sich bislang nicht einigen.

Jetzt wird der FC Schalke 04 mit dem nächsten Offensivspieler in Verbindung gebracht. Ein Ex-BVB-Talent soll bei den Königsblauen auf dem Zettel stehen. Die Rede ist von Reda Khadra.

FC Schalke 04: Ex-BVB-Juwel wird bei S04 gehandelt

Schon seit Wochen buhlt der FC Schalke 04 um Tim Skarke. Bislang konnte S04 den Transfer aber noch nicht eintüten. Inzwischen werden die Zweifel größer, dass Skarke noch in diesem Winter den Weg nach Gelsenkirchen findet. Über die Leih-Modalitäten konnten sich die beiden Bundesliga-Klubs noch immer nicht einigen.

Inzwischen tauchen neuen Kandidaten im Dunstkreis des FC Schalke 04 auf. Genannt wird inzwischen auch Reda Khadra. Der 21-jährige gebürtige Berliner spielt aktuell in England bei Sheffield United, steht aber noch bis Sommer bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag.

Bei Sheffield United konnte Khadra in seinem ersten halben Jahr nicht an die Leistungen der Vorsaison (28 Einsätze, 5 Tore, 4 Vorlagen für die Blackburn Rovers) anknüpfen. Der Flügelstürmer ist bei den „Blades“ nur Einwechselspieler und stand zuletzt sogar nicht mehr im Kader. Sheffield-Trainer Paul Heckingbottom deutete nach dem FA-Cup-Spiel gegen Millwall am Samstag (7. Januar) an, dass die Khadra-Leihe in naher Zukunft aufgelöst wird.

Reda Khadra wird mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Foto: IMAGO / News Images

Schalke als möglicher Khadra-Abnehmer gehandelt

Wohin es Khadra danach zieht, ist noch unklar. Der britische „Star“ bringt Brimingham City als mögliches Ziel ins Gespräch. Aber auch der FC Schalke 04 wird als Interessent genannt. Dies berichtete der Journalist Alon Nixon.

Mehr News:

Khadra stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund. 2016 wechselte er von Tennis Borussia Berlin zum BVB, 2020 zog es ihn dann weiter zu Brighton & Hove Albion. Jetzt könnte der 21-Jährige über eine Rückkehr nach Deutschland nachdenken. Nach Informationen von Sky-Reporter Dirk g. Schlarmann soll an den Gerüchten allerdings nichts dran sein.