FC Schalke 04: Diese S04-Schwäche besiegelt die Pleite gegen RB – „Das ist so erbärmlich“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steht am Abgrund! Gegen den favorisierten Gast aus Leipzig setzte es am Samstagnachmittag die nächste Klatsche - ein herbes 0:3.

Vor allem eine Schwäche der Königsblauen besiegelte die vierzehnte Saisonniederlage.

FC Schalke 04: Diese Schwäche besiegelte die Leipzig-Pleite

Wieder klingelte es im Schalker Tor nach Standardsituationen. Gegen Leipzig kassierten die Blau-Weißen Treffer Nummer 10 und 11 nach einem ruhenden Ball. Mukiele und Orban trugen mit ihren Kopfballtoren kurz vor der Halbzeit und kurz vor Spielende somit entscheidend zum klaren Leipziger Sieg bei.

Die Schalke-Fans waren nach dem Spiel fassungslos, dass ihrer Mannschaft immer wieder der gleiche Fehler unterläuft.

Twitter-Reaktionen der Schalke-Fans:

„Der Gegner braucht nur paar Ecken. Irgendeine geht dann immer irgendwie rein. Wenn du unten stehst, dann musst du wenigstens bei Standards konsequent sein. Offensiv wie defensiv.“

„Wo liegt der Rekord für die meisten Gegentore nach Standard?“

„Egal, wer da von den sieben Innenverteidigern spielt: In jedem zweiten Spiel fangen die sich ein Gegentor nach einem Standard. Es ist unglaublich.“

„Das Verhalten bei Standards ist so erbärmlich. Von allen. Auch und speziell vom Trainerteam. Wenn jeder 2. Eckball drin ist, dann sollte ich vielleicht mal von der Manndeckung weggehen.“

Individuelle Fehler oder Taktik-Problem? Schalke ist anfällig nach Standards. Foto: imago/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Auch Neuzugang Shkodran Mustafi, der von S04-Trainer Christian Gross ohne ein einziges Mannschaftstraining gleich in die Startelf berufen wurde, ärgerte sich über die Entstehung der Gegentore. „So ein Ding kurz vor der Halbzeit zu bekommen - das ist natürlich schwer dann nach der Pause", analysierte der Innenverteidiger den Führungstreffer der Leipziger.

Mustafi selbst hatte bei dem Kopfballtor seinen Gegenspieler Mukiele aus der engen Körperdeckung entschwinden lassen und ermöglichte diesem so einen ungestörten Kopfball-Abschluss. Der Ex-Nationalspieler sieht in der Szene aber auch ein grundsätzliches mannschaftstaktisches Problem: „Ich bin eigentlich in der richtigen Zone. Eigentlich sollten wir da nicht Mann gegen Mann spielen. Ich denke, dass wir Standards generell analysieren oder etwas umstellen müssen.“

Eine Problematik, die Christian Gross unbedingt angehen muss, wenn das Wunder des Klassenerhalts noch irgendwie möglich gemacht werden soll.

(the)