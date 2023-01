FC Schalke 04 unter Zugzwang: S04-Idol Didi Schacht legt den Finger in die Wunde – „Darf nicht passieren“

In der Rückrunde will der FC Schalke 04 die große Aufholjagd starten. Mit neun Punkten stehen die Königsblauen auf dem letzten Tabellenplatz. Der erste Versuch, die Ausgangslage zu verbessern, scheiterte.

Gegen Eintracht Frankfurt kassierte der FC Schalke 04 eine 0:3-Niederlage. Dennoch sieht S04-Idol Dietmar „Didi“ Schacht im DER WESTEN-Interview eine leichte Leistungssteigerung im Vergleich zur Hinrunde. Will der Pottklub jedoch in der Bundesliga bleiben, müssten einige Fehler schnellstmöglich behoben werden. Am besten schon zum Spiel gegen Leipzig am Dienstag (24. Januar).

FC Schalke 04: DAS muss sich schnellstmöglich ändern

„Wir haben an für sich gut gespielt und den Ball laufen lassen, aggressiv nach vorne gespielt. Aber vorne haben wir einfach die Konzentration beim Torabschluss vermissen lassen und hinten haben wir den ein oder anderen dummen Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat“, lautet die Zusammenfassung zum Frankfurt-Spiel von Didi Schacht.

Schalke zeigte sich präsent auf dem Spielfeld und versuchte am Spielgeschehen teilzunehmen. Die offensive Herangehensweise von Trainer Thomas Reis zeigte auch Wirkung und die Königsblauen kamen zu ihren Chancen, konnten sie allerdings nicht verwerten. Auf der anderen Seite schlug der Gastgeber eiskalt zu.

Für Didi Schacht haben aber vor allem die Fehler in der Abwehr den entscheidenden Unterschied gemacht: „Sicherlich müssen wir jetzt gucken, dass wir schnellstmöglich die einfachen Fehler in der Defensive abstellen und vorne konzentrierter vor dem Tor agieren. Wir haben uns einfach ausspielen lassen bei den Toren und einfache Fehler gemacht – das darf nicht passieren. Jeder Fehler wird in der Bundesliga gnadenlos bestraft.“

Ein Adlerauge warf der 60-Jährige auch auf die Neuzugänge Jere Uronen (Stade Brest) und Soichiro Kozuki (U23). Beim Einstand hätten sie eine solide Leistung mit allerdings noch etwas Luft nach oben gezeigt. „Die Jungs sind im Abstiegskampf, das ist natürlich auch eine Drucksituation. Ich hoffe, dass sie sich jetzt schnell akklimatisieren und uns dann auch helfen können“, so die Einschätzung. Da kommt die englische Woche fast schon gelegen, denn dadurch bekommen sie die Chance auf viel Spielpraxis.

Auch wenn mit RB Leipzig am Dienstag ein „dicker Brocken“ auf die Königsblauen zukomme, traut die S04-Legende seinem Team vor heimischem Publikum einiges zu. „Ein Unentschieden ist denke ich machbar, allerdings muss jeder Spieler sein Maximum rausholen“, betont Didi Schacht. Er selbst ist bei der Partie in der Veltins-Arena und drückt von der Tribüne aus, dem FC Schalke 04 beide Daumen.