FC Schalke 04 in Leipzig: DESHALB musste Fährmann in der Pause runter

Am Samstagabend feierte Trainer Manuel Baum sein Debüt als Trainer des FC Schalke 04. Zum Auftakt musste S04 bei RB Leipzig ran.

In der Pause nahmen die Fans des FC Schalke 04 verwundert zur Kenntnis, dass Ralf Fährmann in der Kabine blieb und durch Frederik Rönnow ersetzt wurde. Hier erfährst du den Grund.

FC Schalke 04 in Leipzig: Fährmann muss zur Pause runter

Schon in der Halbzeit mussten die S04-Fans feststellen: Trainer Manuel Baum ist kein Wunderheiler. Die Probleme beim FC Schalke 04 liegen tiefer. Innerhalb von drei Tagen schaffte es Baum nicht, die Blockaden zu lösen und die Verunsicherung verschwinden zu lassen.

Zur Pause lag Schalke mit 0:3 hinten. RB Leipzig war für S04 einfach eine Nummer zu groß. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Suat Serdar – schon wieder! Gerade erst von einer Verletzung zurück blieb Serdar nach einem Zweikampf liegen und fasste sich an den Oberschenkel. Das sah nicht gut aus. In der Halbzeit musste Trainer Manuel Baum dann wieder reagieren. Zur Verwunderung der Fans blieb Ralf Fährmann in der Kabine. Frederik Rönnow machte sich in der Halbzeit intensiv warm und musste schließlich auch eingewechselt werden.

FC Schalke 04 in Leipzig: Fährmann musste zur Pause runter. Foto: imago images/Picture Point LE

Vor dem Spiel hatte sich Baum noch für Fährmann ausgesprochen. „Das ist gestern mit ihm besprochen worden. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen“, sagte Baum auf der PK vor dem Spiel, der in diesem Zusammenhang betonte, wie wichtig das Timing im Spiel werde. „Wenn ich meiner Frau im falschen Moment einen Heiratsantrag gemacht hätte, hätte sie wahrscheinlich nicht zugestimmt. Das Timing ist im ganzen Leben wichtig.“

Fährmann muss verletzt runter

Bedeutet übersetzt: Wenn er Fährmann jetzt rausgenommen hätte, wäre er verbrannt und wenn dann Rönnow von Leipzig fünf Buden eingeschenkt bekommt, ist auch er deprimiert.

Im Spiel musste Baum nun schließlich doch noch den Torhüter wechseln. Schalke teilte mit, dass Fährmann angeschlagen raus musste. Es handelt sich dabei sehr wahrscheinlich um eine Muskelverletzung. Für eine genauere Diagnose war es zu früh.

