FC Schalke 04 – RB Leipzig: Doppelter Startelf-Hammer! Ausgerechnet ER fehlt den Knappen

Nach dem Pokal-Aus unter der Woche geht es für Schalke 04 in der Bundesliga gegen RB Leipzig weiter. Schalke 04 braucht gegen RB Leipzig einen Sahnetag, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Vor wenigen Wochen gelang Abstiegskonkurrent Mainz das Wunder gegen Leipzig. Zieht Schalke am Samstagnachmittag nach?

FC Schalke 04 – RB Leipzig im Live-Ticker

Schafft es Schalke gegen RB drei Punkte zu sammeln, wie reagiert Christian Gross auf die Pokalpleite und darf Shkodran Mustafi sein Debüt in Königsblau feiern? Die Antworten liefert dir der Live-Ticker von DER WESTEN.

FC Schalke 04 – RB Leipzig -:- (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - William, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Nkunku - Sörloth

15.16 Uhr: Gross erklärt das überraschende Mustafi-Debüt mit Zeitnot: "Wir haben nicht viel Zeit. Wir brauchen Punkte. " Abläufe würden sich demnach entwickeln. Er glaubt nicht, dass Mustafi Probleme haben werde, sich einzufinden. "Er hat große internationale Erfahrung. Er ist ein echter Leader, wie ich das empfinde."

14.39 Uhr: Doppelter Startelf-Hammer bei S04! Neuzugang Shkodran Mustafi steht tatsächlich in der Startelf der Knappen, obwohl er erst am Morgen aus der häuslichen Quarantäne entlassen wurde. Zudem fehlt Timo Becker im Aufgebot, sitzt nicht einmal auf der Bank. Der junge Rechtsverteidiger hatte zuletzt mit starken Leistungen überzeugt, pausiert heute laut Vereinsangaben jedoch mit Oberschenkelproblemen. Für ihn rückt William in die Abwehrreihe. Im rechten Mittelfeld setzt S04-Trainer Christian Gross dafür auf Alessandro Schöpf. Hier die Übersicht:

Schalke : Fährmann - William, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe

: Fährmann - William, Mustafi, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Nkunku - Sörloth

14.20 Uhr: Immerhin ein großes Problem, dass Schalke zuletzt Sorgen bereitete, ist jetzt behoben: Die Veltins Arena hat einen neuen Rasen bekommen. Ausrutscher und Stockfehler wegen des Untergrunds können bei S04 heute also keine Ausrede mehr sein.

12.03 Uhr: Gäste-Trainer Julian Nagelsmann warnt: "Für Schalke zählen nur die drei Punkte, sie werden daher alles riskieren und alles reinhauen. Alles andere ist für sie irrelevant. Ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich."

10.02 Uhr: Spieltag! Heute um 15.30 Uhr geht der FC Schalke 04 in sein nächstes Endspiel. Die Knappen brauchen unbedingt Punkte!

22.44 Uhr: Gross hat vor der Partie seine Gedankenspiele wiederholt, den als Rechtsverteidiger geholten William gar nicht auf dieser Position spielen zu lassen. Er bevorzugt Timo Becker rechts hinten, weshalb er William auf Sicht eher vorne sieht. „Eine Waffe“, so Gross, könnten die beiden zusammen werden.

20.50 Uhr: Leipzig-Coach Nagelsmann muss in Gelsenkirchen auf Emil Forsberg verzichten, den Schweden plagen Knieprobleme. Auch Benjamin Henrichs, Konrad Laimer (beide Aufbautraining) und Dominik Szoboszlai stehen nicht zur Verfügung.

18.40 Uhr: Für Klaas-Jan Huntelaar sieht es wieder nicht gut aus. Die Wadenprobleme, die der Niederländer aus Amsterdam mitgebracht hat, wollen einfach nicht heilen. Auch gegen Leipzig droht ein Ausfall.

15.51 Uhr: Bis zum Anpfiff wird die Frage nach einem Einsatz Mustafis ohnehin Thema sein. Der Neuzugang befindet sich weiterhin in Quarantäne. Ob er spielen darf, entscheidet sich am Samstag erst. Bekommt Schalke grünes Licht vom Gesundheitsamt, schließt Gross auch einen Einsatz von Beginn an nicht aus.

14.33 Uhr: Zwei Treffer kassierte Leipzig dabei nach Standards. Das Problem: Schalke ist nach ruhenden Bällen meist zu ungefährlich, um daraus ebenfalls Kapital schlagen zu können. „An der Präzision und Stärke der Hereingabe fehlt es etwas. Natürlich werden wir auch häufig sehr gut abgeblockt“, beschreibt Gross das Problem.

Dennoch hofft er, dass die großen Innenverteidiger wie Thiaw oder Mustafi für Torgefahr sorgen, sollte man die angesprochenen Schwächen beheben.

13.03 Uhr: Die Aufgabe scheint fast schon unlösbar für die Königsblauen. Doch es gibt Hoffnung. Abstiegskonkurrent Mainz gelang vor zwei Wochen zu Hause der Coup gegen RB. Die 05er gewannen mit 3:2. Ein ähnliches Ergebnis würden die Schalker wohl sofort unterschreiben.

11.42 Uhr: Beide Teams waren unter der Woche im Pokal im Einsatz. Während Schalke mit 0:1 gegen Wolfsburg rausflog, spazierte Leipzig mit einem 4:0 gegen Bochum in die nächste Runde.

Freitag, 5. Februar, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum morgen stattfindenden Spiel Schalke 04 gegen RB Leipzig. Gelingt den Knappen ein Schritt in Richtung Wunder?