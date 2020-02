FC Schalke 04: Gegner RB Leipzig bangt vor Topspiel um DIESE Stars

Am Samstagabend ist RB Leipzig zu Gast beim FC Schalke 04.

Den Sieg bei Tottenham Hotspur hat der kommende Gegner des FC Schalke 04 offenbar teuer bezahlt. Bei RB Leipzig verletzte sich am Mittwochabend beim 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein wichtiger Leistungsträger.

Eigentlich könnte RB Leipzig mit breiter Brust nach Schalke reisen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann brannte in der Königsklasse beim Vorjahres-Finalisten ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. Der einzige Kritikpunkt, den die Leipziger sich gefallen lassen mussten: RB gewann „nur“ 1:0.

Leipzig bangt vor Schalke-Kracher um Laimer

Einen weiteren Wermutstropfen gab es für die „Bullen“ durch Konrad Laimer. Der Mittelfeldmotor verletzte sich in der Partie an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Nagelsmann gab zwar nach der Partie Entwarnung und schloss eine schlimme Verletzung aus. Ob der Österreicher auf Schalke einsatzfähig ist, ist allerdings mehr als fraglich.

Im Mittelfeldzentrum muss Nagelsmann zudem weiterhin auf die angeschlagenen Kevin Kampl und Tyler Adams verzichten. Immerhin: Im Gegensatz zum Spiel in Tottenham kann Leipzig wieder auf Dayot Upamecano bauen. Der Franzose war in der Champions League gelbgesperrt. In der Abwehrzentrale wird der 21-Jährige dringend gebraucht. Schließlich fehlen mit Willi Orban und Ibrahima Konaté bereits zwei Innenverteidiger verletzt.

----------------

Schalke-Top-News:

----------------

Schalke: Fragezeichen bei drei Stars

Auch beim FC Schalke 04 wirft die personelle Lage einige Fragezeichen auf. Suat Serdar nahm am Mittwoch immer noch nicht am kompletten Teamtraining teil. Und Jonjoe Kenny sowie Weston McKennie absolvierten nur Kurzeinheiten.

Die Partie am Samstagabend ist für beide Teams enorm wichtig. Die Leipziger wollen mit einem Sieg im Rennen um die Meisterschaft bleiben, und die Schalker brauchen nach vier sieglosen Spielen in Folge mal wieder einen Dreier, um sich nicht vorzeitig aus dem Rennen um die begehrten Champions-League-Plätze zu verabschieden. (dhe)