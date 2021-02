FC Schalke 04 – RB Leipzig: Dieses Problem muss Schalke in den Griff kriegen!

Nach dem Pokal-Aus unter der Woche geht es für Schalke 04 in der Bundesliga gegen RB Leipzig weiter. Schalke 04 braucht gegen RB Leipzig einen Sahnetag, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Vor wenigen Wochen gelang Abstiegskonkurrent Mainz das Wunder gegen Leipzig. Zieht Schalke am Samstagnachmittag nach?

FC Schalke 04 – RB Leipzig im Live-Ticker

Schafft es Schalke gegen RB drei Punkte zu sammeln, wie reagiert Christian Gross auf die Pokalpleite und darf Shkodran Mustafi sein Debüt in Königsblau feiern? Die Antworten liefert dir der Live-Ticker von DER WESTEN.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-------------------

+++ FC Schalke 04: ER überzeugt die Fans! Deutliche Forderung an die Verantwortlichen +++

------------------

FC Schalke 04 – RB Leipzig -:- (-:-)

Tore:

------------------

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Thiaw, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - William, Harit, Schöpf - Hoppe

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Sörloth

---------------

15.51 Uhr: Bis zum Anpfiff wird die Frage nach einem Einsatz Mustafis ohnehin Thema sein. Der Neuzugang befindet sich weiterhin in Quarantäne. Ob er spielen darf, entscheidet sich am Samstag erst. Bekommt Schalke grünes Licht vom Gesundheitsamt, schließt Gross auch einen Einsatz von Beginn an nicht aus.

14.33 Uhr: Zwei Treffer kassierte Leipzig dabei nach Standards. Das Problem: Schalke ist nach ruhenden Bällen meist zu ungefährlich, um daraus ebenfalls Kapital schlagen zu können. „An der Präzision und Stärke der Hereingabe fehlt es etwas. Natürlich werden wir auch häufig sehr gut abgeblockt“, beschreibt Gross das Problem.

Dennoch hofft er, dass die großen Innenverteidiger wie Thiaw oder Mustafi für Torgefahr sorgen, sollte man die angesprochenen Schwächen beheben.

--------------

Weitere Neuigkeiten zu Schalke 04:

FC Schalke 04: S04-Fans auf 180! Gross-Entscheidung sorgt für Wirbel – „Was zur Hölle?“

Shkodran Mustafi: Heftige Experten-Schelte! S04-Neuzugang unter Beschuss

FC Schalke 04: Hohn und Spott für S04 – wegen DIESER Statistik müssen sich die Knappen einiges anhören

---------------

13.03 Uhr: Die Aufgabe scheint fast schon unlösbar für die Königsblauen. Doch es gibt Hoffnung. Abstiegskonkurrent Mainz gelang vor zwei Wochen zu Hause der Coup gegen RB. Die 05er gewannen mit 3:2. Ein ähnliches Ergebnis würden die Schalker wohl sofort unterschreiben.

11.42 Uhr: Beide Teams waren unter der Woche im Pokal im Einsatz. Während Schalke mit 0:1 gegen Wolfsburg rausflog, spazierte Leipzig mit einem 4:0 gegen Bochum in die nächste Runde.

Freitag, 5. Februar, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum morgen stattfindenden Spiel Schalke 04 gegen RB Leipzig. Gelingt den Knappen ein Schritt in Richtung Wunder?