Ex-S04-Trainer plötzlich Teil eines irren Plans! ER soll den FC Barcelona retten

Beim FC Barcelona herrscht das große Chaos. Seit dem Abgang von Star Lionel Messi geht es für die Katalanen bergab. Barca befindet sich finanziell und sportlich in einem katastrophalen Zustand. Und das soll jetzt ehemaliger Trainer des FC Schalke 04 ändern.

Laut einem Bericht aus Spanien plant der FC Barcelona die Verpflichtung von Ralf Rangnick, früher Trainer des FC Schalke 04. Der 63-Jährige wäre Teil eines verrückten Plans.

Ex-Schalke-Coach Rangnick beim FC Barcelona auf dem Zettel

In der Liga nur Platz sechs, zwei Pleiten zum Auftakt in der Champions League und eine finanzielle Notlage – der FC Barcelona versinkt im Chaos. Der einstige Spitzenklub schlittert immer weiter in die Krise.

Einem Bericht der „Mundo Deportivo“ wünscht sich Präsident Joan Laporta jetzt Ralf Rangnick. Er soll demnach als Trainer übernehmen – allerdings nur bis zum Saisonende. Danach würde Ralf Rangnick ins zweite Glied rücken und die sportliche Leitung übernehmen.

Ralf Rangnick beim FC Barcelona im Gespräch Foto: imago images/Passion2Press

Der Grund: Der FC Barcelona will Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp als Trainer installieren. Laporta habe ein Faible für deutsche Trainer, Thomas Tuchel sei die Wunschlösung.

Ob dieser Plan aber wirklich realistisch ist, darf stark bezweifelt werden. Ralf Rangnick steht aktuell bei Lokomotive Moskau unter Vertrag, übernahm dort erst im Sommer die Geschäftsführung und unterschrieb bis 2024.

Thomas Tuchel gewann mit dem FC Chelsea gerade erst die Champions League und steht dort ebenfalls bis 2024 unter Vertrag. Gleiches gilt auch für Jürgen Klopp.

