FC Schalke 04: Ralf Fährmann ist beim S04 zurück – DAS steckt dahinter

Ralf Fährmann ist zurück in Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat am Montagnachmittag eine überraschende Rückkehr verkündet: „Ralf Fährmann wird ab sofort wieder am Training der Schalker Profis teilnehmen“, schreibt S04 bei Twitter.

Ralf Fährmann (31) ist eigentlich noch beim norwegischen Club unter Vertrag. Dort liegt der Ligabetrieb aber genau wie in Deutschland auf Eis. Nun trainiert die S04-Leihgabe wieder in Gelsenkirchen mit.

Fährmann selbst war mit der Idee an den FC Schalke 04 herangetreten, zuvor hatte er sich die Erlaubnis bei seinem aktuellen Arbeitgeber geholt. Es ist unklar ist, wann der Spielbetrieb in Zeiten von Covid-19 in Norwegen fortgesetzt werden kann.

„Für uns war sofort völlig klar, dass wir dieses Vorhaben gern unterstützen“, erklärte Coach David Wagner. „Zunächst einmal freue ich mich sehr, Ralle jetzt auch im tagtäglichen Miteinander kennenzulernen. Wir wollen ihn in die bestmögliche physische Verfassung bringen, sollte er bis zum 30. Juni noch einmal in Norwegen zum Einsatz kommen können. Darüber hinaus ist Ralle ein Top-Charakter, der uns sportlich und menschlich in unserem Trainingsalltag guttun wird. “

Ab dem 1. Juli steht der Torhüter ohnehin wieder beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Fährmann und Wagner hatten bislang noch nicht auf Schalke zusammengearbeitet. Der Keeper war im Sommer 2019 an Norwich City ausgeliehen worden.

Er konnte dort aber nicht zur Nummer eins werden. Zuvor hatte er bei Schalke seinen Stammplatz im Tor gegen Alexander Nübel verloren. (jg)