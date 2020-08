FC Schalke 04: Trotz Peinlich-Pleite – Rückkehrer darf sich nach Testspiel große Hoffnung machen

Gelsenkirchen. Der Schock und die Enttäuschung nach der erneuten Testspiel-Blamage sitzt beim FC Schalke 04 immer noch sehr tief. Erst verlor man gegen den SC Verl, nun gegen den KFC Uerdingen. Die Knappen wirkten gegen beide Gegner ideenlos.

Jedoch gibt es immerhin einen Spieler beim FC Schalke 04, der dem Test etwas Positives abgewinnen kann. Wird er nach seiner Rückkehr wieder Stammspieler?

FC Schalke 04: Wagner wechselt komplett durch – nur einer bleibt auf dem Feld

Die Knappen können der 1:3-Niederlage gegen Uerdingen sicherlich nicht viel abgewinnen. Zu ideenlos und völlig ohne Biss verlor die Truppe von David Wagner auch das zweite Testspiel gegen einen Drittligisten in Folge.

FC Schalke 04 – KFC Uerdingen 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Pusch (4.), 0:2 Ooijen (25.), 0:3 Großkreutz (73.), 1:3 Kutucu (88.)

Als Einziger auf dem Platz konnte sich immerhin Ralf Fährmann freuen. Der Rückkehrer stand als einziger Schalker 90 Minuten auf dem Feld, „überlebte“ die in Testspielen völlig übliche Rotation zur Halbzeit. Verhindern konnte aber auch er die Gegentore nicht.

Nach der Partie gab es bei Fährmann und Stürmer Burgstaller Klärungsbedarf. Foto: imago images/Team 2

Dennoch ist das vielleicht schon ein Fingerzeig darauf, wer in Zukunft bei Schalke im Tor steht. Mit Markus Schubert und Michael Langer stehen noch zwei weitere Keeper im Kader. Schubert fehlt allerdings schon seit einigen Tagen mit einer Erkältung, konnte weder am Trainings- noch am Spielbetrieb teilnehmen.

Langer stand immerhin beim Test gegen Verl noch eine Hälfte lang im Tor. Gegen Uerdingen verzichtete Wagner auf einen Wechsel im Tor.

Nach seiner Erkältung kam ein Einsatz gegen Uerdingen für Schubert zu früh. Foto: imago images / Team 2

Fakt ist, dass Fährmann nach seiner Rückkehr nicht mehr weg will von seinem Jugendverein. Der ehemalige Kapitän hofft darauf, eine neue Chance zu bekommen. Dafür spricht auch, dass Schubert in der vergangenen Saison nicht immer überzeugte. Auch eine Leihe des jungen Torwart-Talents in diesem Sommer schien lange möglich.

Wie es bei den Königsblauen zwischen den Pfosten weitergeht, wird sich spätestens bei den Testspielen im Trainingslager in Österreich zeigen.

Fährmann – Führungsspieler und Fanliebling

Fährmann spielt seit seinen jüngsten Tagen beim FC Schalke 04, durchlief erst die Knappenschmiede und wurde nach einigen Jahren in Frankfurt zurück nach Gelsenkirchen geholt.

Als Stammtorwart und Kapitän wurde er zum Fanliebling – ehe er von Domenico Tedesco degradiert wurde. Seine anschließenden Leihen verliefen wenig erfolgreich. Jetzt will Fährmann endlich wieder die Nummer 1 bei „seinem“ Verein werden. (mh)