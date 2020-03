FC Schalke 04: Irre Wende im Kampf um die Nummer 1! Jetzt wird bekannt, dass...

Ralf Fährmann ist derzeit noch vom FC Schalke 04 an Norwich City ausgeliehen.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 und die Torwart-Frage: Die unendliche Geschichte ist um ein weiteres kurioses Kapitel reicher.

Was bisher auf Schalke geschah:

Zum Rückrundenauftakt der Saison 2018/19 setzt der damalige Trainer Domenico Tedesco den Publikumsliebling Ralf Fährmann überraschend auf die Bank. Der bis dahin außerhalb Gelsenkirchens unbekannte Alexander Nübel wird zur neuen Nummer 1 auf Schalke.

Nübel liefert in der Rückrunde überragende Leistungen ab und hat maßgeblichen Anteil am Schalker Klassenerhalt. Dadurch wird klar: Nübel wird auch in der Folgesaison die Nummer 1 im Schalker Tor.

Ralf Fährmann wird daraufhin im vergangenen Sommer für ein Jahr an Norwich City ausgeliehen. Gleichzeitig verpflichtet Schalke mit dem jungen Markus Schubert von Dynamo Dresden eine neue Nummer 2.

Im Dezember sieht Nübel nach einem Kung-Fu-Tritt im Ligaspiel gegen Frankfurt Rot und wird vier Spiele gesperrt. In diesen Partien bekommt Schubert seine Chance und macht einen guten Eindruck.

In der Winterpause macht Nübel bekannt, dass er nach der Saison seinen auslaufenden Vertrag auf Schalke nicht verlängert und zu den Bayern wechselt.

Nach seiner Rotsperre kehrt Nübel ins Schalker Tor zurück. In den beiden Partien gegen Leipzig (0:5) und in Köln (0:3) leistet er sich haarsträubende Patzer, die zu Gegentoren führen. Daraufhin wird er von den eigenen Fans ausgepfiffen. In Köln gibt es gar „Nübel raus“-Rufe.

Beim Pokalspiel gegen die Bayern reagiert Trainer Wagner und setzt Nübel auf die Bank. Schubert wird zur neuen Nummer 1 und zeigt gegen die Münchner eine gute Leistung. Nun deutet vieles darauf hin, dass Nübel für Schalke wohl kein Spiel mehr macht.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann über Norwegen zurück zum S04?

Nun erhält das Torwart-Theater auf Schalke offenbar einen weiteren Akt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Fährmann seine Leihe in Norwich vorzeitig beenden.

Der Grund: Fährmann kommt beim Premier-League-Club kaum zum Einsatz. Tim Krul ist in der Mannschaft von Ex-BVB-Coach Daniel Farke zwischen den Pfosten gesetzt.

Ralf Fährmann und Markus Schubert sind kommende Saison Teamkollegen. Foto: imago images / DeFodi

Daher soll Fährmann in den kommenden Monaten an den norwegischen Club Brann Bergen weiterverliehen werden. In der Hafenstadt im Westen Norwegens soll Fährmann Spielpraxis sammeln.

Anschließend soll der 31-Jährige nach Schalke zurückkehren. S04-Sportvorstand Jochen Schneider hatte immer wieder betont, dass die Gelsenkirchener mit dem Duo Schubert-Fährmann in die kommende Saison gehen wollen. (dhe)