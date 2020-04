FC Schalke 04: Fährmann mit Kampfansage – „Bin überzeugt, dass...“

Wird Fährmann die neue alte Nummer eins? Der Torhüter will beim FC Schalke 04 wieder zurück zwischen die Pfosten.

Im Sommer kehrt er von seiner einjährigen Leihe ins Ausland wohl zurück zum FC Schalke 04. Markus Schubert darf sich auf einen harten Konkurrenzkampf freuen.

FC Schalke 04: Fährmann hofft auf „faire Chance“

Derzeit hütet Fährmann auf dem Papier bei Brann Bergen in Norwegen das Tor. In der Corona-Krise steht aber auch hier der Betrieb still. Im Sommer will er zurück nach Gelsenkirchen kommen. „Ich möchte eine faire Chance. Und wenn ich diese erhalte, bin ich so von mir überzeugt, dass ich wieder die Nummer 1 sein kann“, sagte Fährmann dem Internetportal transfermarkt.de. „Dass Schalke mein Traumverein ist und ich dort sesshaft bin, weiß jeder.“

Fährmann hatte vor gut einem Jahr seinen Stammplatz im Schalker Tor an Alexander Nübel verloren. Nübel wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern München. Vor der Bundesliga-Pause wegen der Coronavirus-Pandemie war Markus Schubert (21) vorerst zur Nummer eins der Königsblauen auserkoren worden.

Fährmann war im vergangenen Jahr zunächst an Norwich City verliehen worden, kam in der Premier League indes nur zu einem Kurz-Einsatz. Im März wurde Fährmann dann weiter nach Norwegen verliehen.

Fährmann wartet auf einen Einsatz in Norwegen

Wegen der Corona-Krise muss der Keeper allerdings dort noch auf einen Einsatz warten. „Ich hoffe, dass der Saisonstart nicht noch einmal verschoben wird und ich bis Ende Juni noch ein paar Partien machen kann, deshalb bin ich hergekommen“, meinte Fährmann. (dpa)