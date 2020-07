FC Schalke 04 – Nach Trikot-Eklat: DAMIT macht Matondo alles noch schlimmer

Für seinen Trikot-Eklat hat Rabbi Matondo sich entschuldigt. Nun wendet er sich erneut an die Fans des FC Schalke 04 – und verrät ein Detail, das er besser für sich behalten hätte.

Im Heimaturlaub in Wales hatte der Flügelflitzer des FC Schalke 04 die Königsblauen erzürnt, als ein Video von ihm im BVB-Trikot auftauchte. Ein Fitnesstrainer hatte ihn in einem Gym gefilmt, wie er im schwarzgelben Shirt seines engen Freundes, BVB-Star Jadon Sancho, Klimmzüge machte.

FC Schalke 04: Rabbi Matondo spricht erneut über den Trikot-Fail

Der Aufschrei war riesig, offenbar hatte Matondo die Rivalität zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 nicht richtig verstanden.

Beim FC Schalke 04 sorgt Rabbi Matondo für Fanwut. Foto: instagram/sosathleticexcellence

Matondo bekam einen Einlauf von Sportvorstand Jochen Schneider, eine satte Strafe aufgebrummt und entschuldigte sich ausführlich (>> hier lesen).

Nun hat er erneut Stellung zum Trikot-Fauxpas bezogen. Gegenüber „Sport Bild“ erklärt der Waliser: „Ich habe den ursprünglichen Fehler gemacht, nämlich das Trikot anzuziehen. Mein Privat-Trainer hat den Fehler gemacht, es zu posten. Ich weiß, dass zwischen Schalke und Dortmund eine große Rivalität herrscht.“

+++ FC Schalke 04: Nach Trikot-Eklat – HIER bekommt Matondo jetzt richtig sein Fett weg +++

Schnell auf dem Platz, vorschnell bei der Klamottenwahl: Rabbi Matondo vom FC Schalke 04. Foto: imago images/RHR-Foto

Matondo will Trikot-Fehler durch Leistung wieder wett machen

Außerdem verspricht Matondo den Fans, sich in der nächsten Saison noch mehr für den FC Schalke 04 ins Zeug zu legen, um seinen Fehler (>> hier alles zum Trikot-Fail) wieder wett zu machen.

Dann verrät der 19-Jährige noch, woher das Trikot kommt, das für den Aufreger sorgte. Doch das hätte er wohl besser bleiben lassen.

------------------

Alles rund um den FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Ex-Trainer mit heikler Aussage – „Meinen, man kann nur von Tradition leben“

FC Schalke 04 flirtet mit Nationalspieler – kommt der nächste Kenny aus Argentinien?

FC Schalke 04: Bitter! Wechselt ER wirklich zur Bundesliga-Konkurrenz?

-----------------

Trikot stammt von der Derby-Klatsche

Das Jersey stammt vom Trikot-Tausch mit seinem Freund Jadon Sancho nach dem letzten Revierderby. Matondo trug also ausgerechnet das Shirt, in dem der Erzfeind dem FC Schalke 04 mit einem 0:4 die höchste Derby-Klatsche seit 1966 zufügte. An das Spiel wollen die S04-Anhänger eigentlich nicht mehr erinnert werden – und schon gar nicht so.

Die meisten Schalke-Fans haben mit dem Thema allerdings bereits abgeschlossen. Auf die Entschuldigung von Matondo reagierten einige Königsblaue versöhnlich – und hatten für die Geldstrafe anschließend sogar wenig Verständnis. (dso)