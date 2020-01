FC Schalke 04 provoziert vor Knaller-Duell Richtung München – „Verstörend“

Gelsenkirchen. FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 – das ist immer ein ganz besonderes Duell mit ganz viel Geschichte. S04 trifft am Samstagabend im Topspiel auf die Bayern.

Nach dem Seuchen-Jahr kann der FC Schalke 04 wieder mit den Münchnern mithalten und erlaubt sich deshalb vor dem Duell eine provokante Botschaft Richtung Süden zu senden.

FC Schalke 04: S04 schickt provokante Grüße Richtung München

„Zieht den Bayern die Lederhosen aus“ – ein Gesang, der immer wieder ertönt, wenn die Vereine auf den Rekordmeister der Bundesliga treffen. Schalke hat diesen Spruch auf seinem Instagram-Account noch einmal auf die Spitze getrieben.

Jeden Sommer verbringt der FC Schalke sein Trainingslager in Österreich im Mittersill. Anscheinend hat Mittelfeld-Mann Omar Mascarell sich dort mal eine Lederhose übergestreift. Per Photoshop zog die Social-Media-Abteilung dem Spanier die Tracht wieder aus und stattdessen ein Schalke-Trikot an.

Die Meinung der Fans dazu ist zweigeteilt: „Verstörend“ schreibt ein User, ein anderer: „Zieht dem Omar die Lederhosen aus.“

Angeheizt werden die Anhänger aber auch: „Wir würden nie zum FC Bayern München gehen“ oder „Malochen, malochen, malochen und [Manuel] Neuer die Hütte voll machen“ schreiben sie.

------------------

S04-Top-News:

Sorgen beim FC Schalke 04! Königsblau bangt vor Bayern-Hammer um diesen Star

FC Schalke 04 haut einen raus und kassiert Spruch von Dr. Oetker – plötzlich schalten SIE sich ein

FC Schalke 04: Fans entsetzt! Heftige Vorwürfe gegen S04-Legende: „So hab ich den nicht eingeschätzt!“

------------------

Eigentlich müsste man den Bayern doch die Lederhosen ausziehen?

So ganz korrekt ist die Aktion von Schalke allerdings doch nicht. Schließlich will man ja den Bayern die Lederhosen ausziehen und nicht seinen eigenen Spielern oder?

+++ Schalke gegen Bayern im Live-Ticker! Hier findest du alle Infos zum Topspiel +++

Naja, es sei mal so dahingestellt. Fakt ist: „Königsblau“ ist heiß auf das Duell mit den Münchner und die Chancen auf einen Schalker Sieg in der Allianz-Arena stehen wohl so gut wie lange nicht.