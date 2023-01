FC Schalke 04: Als Polter-Ersatz – dieser Stürmer passt perfekt ins Profil

Der FC Schalke 04 hat ein weiteres dickes Problem. Die schwere Verletzung von Sebastian Polter reißt eine Lücke. Auch Peter Knäbel ist klar: Der S04 muss jetzt im Sturmzentrum noch einmal nachlegen.

Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Gibt es Stürmer für kleines Geld, die Bundesliga-Erfahrung mitbringen und dem FC Schalke 04 direkt weiterhelfen können? Gibt es. Ein Ex-Spieler von Thomas Reis drängt sich als Polter-Ersatz regelrecht auf.

FC Schalke 04 sucht Polter-Ersatz – wird es ein Ex-Reis-Spieler?

Er kennt die Bundesliga, kennt Thomas Reis und weiß, wo das Tor steht. Obendrein ist er auch noch ablösefrei zu haben. Jürgen Locadia dürfte nach dem Schock um Sebastian Polter schnell den Weg auf die Kandidatenliste von Peter Knäbel gefunden haben.

Die schwerwiegende Verletzung von Schalkes Stürmer wird wohl auch auf dem Transfermarkt Konsequenzen haben. Peter Knäbel ließ bereits durchscheinen, dass nach Schließung der Flügel-Baustelle nun auch noch ein neuer „Neuner“ kommen soll. Die Suche ist bereits gestartet – und Locadia passt nahezu perfekt ins Profil.

Jürgen Locadia nach Iran-Flucht vereinslos

In Hoffenheim und unter Reis in Bochum bewies der Niederländer Bundesliga-Qualität. Im Sommer wagte er ein Abenteuer, wechselte in den Iran. Dort lief es blendend. Auch durch seine sechs Tore in neun Spielen war der Persepolis FC zur WM-Unterbrechung Spitzenreiter. Doch nach nur vier Monaten kehrte Locadia Teheran den Rücken. Aufgrund der anhaltenden Unruhen riet die niederländische Regierung ihren Landsmännern dringend, den Iran zu verlassen. Der 29-Jährige folgte dem Rat und floh.

Jürgen Locadia wäre ein idealer Polter-Ersatz. Foto: IMAGO/Eibner

Der Vertrag wurde aufgelöst, seit dem 1. Januar ist der Mittelstürmer ablösefrei zu haben. Stürmer, die im Saft stehen und zudem Bundesliga-Erfahrung mitbringen, dürfte es davon nicht allzu viele geben. Obendrein kennt S04-Trainer Thomas Reis ihn gut. Beide arbeiteten letzte Saison zusammen, hielten mit Bochum sensationell die Klasse.

Technisch versierter und schneller Stürmer

Auf Schalke würde er eine neue Komponente in den Angriff bringen. Schon beim VfL duellierte er sich mit Polter um den Platz im Sturmzentrum, wurde von Reis als „technisch versierter“ und schneller als der Konkurrent gelobt und erhielt deshalb je nach Gegner auch mehrfach den Vorzug. Ein technisch starker und flinker Stürmer fehlte dem S04 bislang im Kader. Polter und Terodde sind sich in ihren Anlagen sehr ähnlich.

Ein weiteres Argument, dass Locadia mitbringt: Da er vereinslos ist, wäre ein Vertrag bis Saisonende denkbar. Dann würde er vorerst nur den Polter-Ersatz geben. Wenn Schalke Planungssicherheit über die Liga-Zugehörigkeit und auch die Zukunft von Simon Terodde (Vertrag läuft aus) hat, könnten sich beide Seiten mit offenen Karten über ein weitergehendes Engagement unterhalten.