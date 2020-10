FC Schalke 04: Pokalgegner steht endlich fest – DIESE Auswirkung hat die Entscheidung

FC Schalke 04: Endlich steht fest, auf wenn die Königsblauen in der ersten Pokalrunde treffen.

Gelsenkirchen... Wochenlang wurde darüber diskutiert, wer in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den FC Schalke 04 antreten darf.

Am Dienstag hat das Schiedsgericht des Bayerischen-Fußballverbandes (BFV) eine Entscheidung getroffen – und der FC Schalke 04 weiß somit nicht nur, gegen wen, sondern auch wo sie das Pokalspiel austragen werden.

FC Schalke 04: Gegner im DFB-Pokal steht endlich fest

Der Gegner von S04 wird wie geplant der 1. FC Schweinfurt 05 sein. Damit wies der BFVeine Klage von Türkgücü München ab. Der Drittligist wollte anstelle des Regionalliga-Vereins Schweinfurt im finanziell lukrativen DFB-Pokal spielen und ging gegen die Nominierung durch den BFV vor.

Das Schiedsgericht, das mit unabhängigen Richtern besetzt war, urteilte nun aber, dass eine entsprechende Corona-Regelung des BFV rechtens war. Türkgücü äußerte sich am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht.

Manuel Baum und seine Schalker treffen im Pokal auf den FC Schweinfurt. Foto: imago images / Team 2

Die Entscheidung der höchsten Sportgerichtsbarkeit im Freistaat ist letztinstanzlich. Allerdings beschäftigte die Causa auch die Zivilgerichtsbarkeit, wo nach einem Urteil des Landgerichts München eine Revision vor dem Oberlandesgericht angestrebt wurde. Zunächst war unklar, ob dieses Verfahren die Pokal-Ansetzung noch beeinflussen kann oder ob es nur noch um mögliche Schadenersatzansprüche geht.

Am Dienstagvormittag war bereits eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts öffentlich geworden, wonach der Streit um den bayerischen Pokalstarter der Schiedsgerichtsbarkeit unterliegt. Das hatte Türkgücü angezweifelt und deshalb dieses - nun schon dritte involvierte - Gericht angerufen.

Schalke spielt zuhause gegen Schweinfurt

Für Schalke bedeutet das Urteil ein Heimspiel in der ersten Pokalrunde. Wäre Türkgücü München der Gegner gewesen, hätten die Königsblauen zu einem Auswärtsspiel antreten müssen.

Der DFB will die Pokal-Partie der Schalker gegen Schweinfurt soll am Dienstag, dem 3. November um 16.30 Uhr stattfinden. (at, mit dpa)