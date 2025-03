Ex-Schalke-Stars erleben Horror-Saison: Sie könnte mit einem Albtraum enden

Nicht nur beim FC Schalke 04 läuft es aktuell in der 2. Bundesliga nicht so, wie es sich die Königsblauen erhofft haben. Auch bei einigen ehemaligen S04-Stars sieht es aktuell sehr düster aus.

Den Bundesliga-Abstieg musste der FC Schalke in den vergangenen Jahren bereits zweimal durchmachen. Jetzt könnte es gleich zwei ehemalige S04-Profis treffen. Eine Saison, die eigentlich so schön anfing, könnte richtig bitter enden.

FC Schalke 04: Ex-Spieler kämpfen gegen Bundesliga-Abstieg

Als Marvin Pieringer und Leo Scienza bis vor Kurzem noch international für Furore sorgten, schauten viele Schalke-Fans genau hin. Die beiden ehemaligen S04-Profis haben im 2023 den Revierklub verlassen. Pieringer ging direkt zum 1. FC Heidenheim, Scienza kam im vergangenen Jahr dazu.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nach Younes-Seitenhieb – Münster schießt scharf gegen S04 zurück

In der Conference League spielten die beiden Ex-Schalker mit Heidenheim einige spektakuläre Partien. In der Zwischenrunde folgte dann auf dramatische Art und Weise das Aus gegen Kopenhagen, wo ein weiterer Ex-S04-Star jubeln durfte.

Noch schlechter läuft es in der Fußball-Bundesliga für Heidenheim. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt wartet seit neun Spielen auf einen Sieg und ist nach 24 Spieltagen nun auf den letzten Platz abgerutscht.

Bitterer Abstieg droht

Hoffnung ist wohl kaum in Sicht. Für die Ex-Schalke-Profis wird es immer enger und enger. Der Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler. Auf die Relegation sind es immerhin zwei Punkte. Allerdings befinden sich die Bochumer und Kieler, die ebenfalls ganz unten stecken, in einer besseren Form als Heidenheim.

Mehr Nachrichten für dich:

Zudem haben es die letzten Spiele in sich. Pieringer, Scienza und Co. müssen noch gegen Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg und Stuttgart ran. Immerhin: Auch gegen Kiel und Bochum stehen noch direkte Duelle an, wo wichtige Punkte hermüssen. Ansonsten droht den beiden Ex-S04-Spielern der bittere Abstieg in die 2. Bundesliga. Dort würden sie dann auch auf ihren ehemaligen Verein Schalke treffen, der es aktuell ebenfalls nicht leicht hat.