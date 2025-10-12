Sind Aufstiegsträume Gift für den FC Schalke 04? Trainer-Ikone Neururer haut auf den Tisch

Peter Neururer hat den FC Schalke 04 mit klaren Worten auf die Risiken übertriebener Aufstiegseuphorie hingewiesen. Die aktuelle Mannschaft erreiche zwar ihr Leistungslimit, sei aber laut Neururer keineswegs bereit für die Bundesliga. Ein Scheitern am Aufstiegsziel könnte laut ihm gravierende Konsequenzen für den Klub haben.

Aufstiegsziele könnten FC Schalke 04 schaden

„Den Aufstieg als Ziel auszugeben, wäre eine Katastrophe“, betonte der erfahrene Trainer im Interview mit der „Augsburger Allgemeinen„. Denn sollte man mit dieser Erwartungshaltung letztlich nicht aufsteigen, würde das mühsam neu aufgebaute Fundament sofort wieder in sich zusammenstürzen.

Doch auch im Erfolgsfall sieht Neururer Probleme: Die aktuelle Mannschaft bräuchte mindestens zehn Neuzugänge, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein, ist er überzeugt.

Dank des neuen Trainers Miron Muslic läuft es sportlich momentan perfekt für den FC Schalke 04: Mit sechs Siegen aus acht Spielen belegt das Team in der 2. Bundesliga aktuell den zweiten Tabellenplatz. Dennoch glaubt Neururer nicht, dass der aktuelle Kader für die Aufgaben in der höchsten deutschen Spielklasse gewappnet wäre.

Lob und Kritik an den FC Schalke 04

Neben einer Mahnung fand der 70-Jährige aber auch lobende Worte: „Generell hoffe ich, dass die gute Linie, die der neue Sportvorstand Frank Baumann hereingebracht wird, fortgeführt wird.“ Einen Seitenhieb gegen die restliche Führungsetage kann er sich dabei nicht verkneifen. „Denn alle anderen, die das Chaos angerichtet haben, sind ja noch da“, erklärte der ehemalige Fußballlehrer.

Reiten die Gelsenkirchener die Erfolgswelle weiter, könnte es bald schon zu einem Zwiespalt zwischen Stimmung bei den Fans und vom Verein propagierten Saisonzielen kommen. Auf Schalke wäre dann wieder Druck auf dem Kessel. Und dennoch wäre man nach chaotischen Jahren in der Vergangenheit beim FC Schalke 04 wohl dankbar, wenn es trotz großer Träume nur zu Platz 4 statt wie zuletzt nur für zweistellige Tabellenplätze reicht.