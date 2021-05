FC Schalke 04: Personal-Hammer! ER soll S04 für die zweite Liga rüsten

Paukenschlag beim FC Schalke 04! Wie der Verein mitteilt, wird Rouven Schröder ab dem 1. Juni neuer Sportdirektor des Revierklubs.

Er soll Sportvorstand Peter Knäbel dann vor allem in den Bereichen Kaderplanung und Scouting unterstützen.

FC Schalke 04 trifft wegweisende Personalentscheidungen

Schröder war bis Dezember vergangenen Jahres als Sportvorstand bei Mainz 05 tätig und seitdem ohne Posten. „Mit Rouven konnten wir einen Experten für S04 gewinnen, der über das nötige Netzwerk und die fachlichen Qualitäten in diesem Bereich verfügt. Sein Hauptauftrag wird es sein, eine neue Mannschaft aufzubauen, die Schalke 04 in Gegenwart und Zukunft erfolgreich vertreten kann“, wird Knäbel in der offiziellen Meldung zitiert.

Rouven Schröder hat als Sportdirektor Erfahrung bei Greuther Fürth, Werder Bremen und Mainz 05 gesammelt. Foto: imago images/Eibner

Gemeinsam mit Knäbel habe eine Findungskommission des Aufsichtsrates bestehend aus dem Vorsitzenden Dr. Jens Buchta, seinem Stellvertreter Peter Lange und Huub Stevens Überzeugungsarbeit geleistet.

Schalke 04: Schober bekommt neuen Posten

Zudem haben die Knappen nun auch einen Platz für Matthias Schober gefunden, der bis zuletzt tief in die Planung der neuen Saison involviert war. Er wird zum „Direktor Knappenschmiede und Entwicklung“ befördert.

Knäbel dazu: „Wir waren uns früh einig, dass Mathias der Knappenschmiede erhalten bleiben soll.“ Zuvor schon als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig, soll Schober künftig die strategische Ausrichtung der Knappenschmiede und damit Knäbels vorigen Job übernehmen.

