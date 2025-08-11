FC Schalke 04 geht wichtiges Geld durch die Lappen – der Grund könnte bitterer nicht sein

Jede Ablöse ist wichtig, jeder verdiente Euro könnte dem FC Schalke 04 noch einen neuen Spieler in diesem Transferfenster ermöglichen. Kein Wunder also, dass Sport-Vorstand Frank Baumann daran gelegen ist, Spieler, die nicht zur Idee von Miron Muslic passen, loszuwerden.

So verhält es sich auch mit Pape Meissa Ba. Der Stürmer kam erst letzten Winter zum FC Schalke 04, hat aber schon keine Zukunft mehr. Ein Wechsel zu den Queens Park Rangers steht im Raum. Dieser dürfte wohl auch bald über die Bühne gehen – allerdings ohne, dass die Knappen dafür Geld sehen werden!

FC Schalke 04: Ba-Gesundheit wird zum Problem

Grund dafür soll ein gescheiterter Medizincheck gewesen sein. Das berichteten „WAZ“, „Sky“ und „Bild“ übereinstimmend. Demnach habe Ba erst in einer Nachuntersuchung den Check teilweise bestanden. Was bedeutet das für den Wechsel, der sich schon seit Wochen hinzieht?

Der Transfer soll den Berichten zufolge trotzdem über die Bühne gehen. Um den Spieler allerdings loszuwerden, muss der FC Schalke 04 in den sauren Apfel beißen. Offenbar wird Ba nun ablösefrei nach England wechseln. Die zuvor ausgehandelte Ablöse von knapp 500.000 Euro gehen Frank Baumann und Co. durch die Lappen.

Finanziell ist nicht alles verloren

Immerhin: Noch könne Schalke zumindest darauf hoffen, dass die vereinbarten Bonus-Zahlungen Teil des Deals bleiben. So könnte man zu einem späteren Zeitpunkt immerhin noch etwas Geld einnehmen.

Und auch nicht ganz irrelevant: S04 spart das Gehalt des Stürmers ein, was laut „WAZ“ „intern als wichtig“ eingestuft werde. Entsprechend dürften also trotzdem alle froh sein, wenn der Wechsel endlich vom Tisch ist.

FC Schalke 04: Transfer-Stau

Doch auch mit Ba-Transfer dürfte der Transferstau bei den Königsblauen erstmal anhalten. Man ist auf das Generieren von Ablösen angewiesen. Andere Spieler wie Armin Younes oder Anton Donkor sind hierbei Kandidaten. Wie eingeschränkt Baumann derzeit ist, zeigt: Mit Hasan Kurucay konnte man zuletzt nur noch einen Spieler holen, der zuvor bei keinem Verein unter Vertrag stand.