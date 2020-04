FC Schalke 04: Verliert S04 seinen großen Abwehr-Star?

Zwingt die Corona-Krise den FC Schalke 04 zum Verkauf eines Leistungsträgers?

Wie italienische Medien berichten, hat der SSC Neapel großes Interesse an Ozan Kabak. Dass der Innenverteidiger wegen einer hartnäckigen Wirbelverletzung noch monatelang ausfällt, schrecke den Verein aus Süditalien nicht ab.

FC Schalke 04: Neapel heiß auf Kabak?

Schalke würde den 20-Jährigen wohl nur ungerne ziehen lassen. Schließlich ließ Kabak in dieser Saison bereits ein ums andere Mal sein großes Talent aufblitzen.

Allerdings könnte Schalke demnächst auf den Verkauf eines Stars wie Kabak angewiesen sein, um ein paar Millionen in die Kassen zu spülen. In den vergangenen Wochen war deutlich geworden, dass die Corona-Krise den FC Schalke ganz besonders hart trifft.

Wie viel Geld ein Verkauf von Kabak bringen würde, hinge wohl stark davon ab, wie schnell der türkische Nationalspieler wieder fit wird. Für 15 Millionen Euro war Kabak im vergangenen Jahr vom VfB Stuttgart zu Schalke gewechselt. Die „Bild“ berichtete, ab Juli 2021 könnte Kabak die Königsblauen die Schalker für eine festgeschriebene Ablöse von 45 Millionen Euro verlassen. In diesem Jahr würde Schalke den Abwehrspieler wohl nur dann für weniger Geld ziehen lassen, wenn das Geld bei S04 äußerst knapp wird.

Schalke in der Corona-Krise

Die Verantwortlichen auf Schalke machen seit Wochen kein Geheimnis daraus, dass die finanzielle Lage bei den Königsblauen ernst ist. Zuletzt wurden alle Ticket- und Dauerkarten-Inhaber darüber informiert, dass Schalke ihnen nicht das Geld zurückerstatten wird.

S04-Marketingchef Alexander Jobst wurde deutlich: „Für uns heißt es jetzt, dass wir es schaffen müssen, uns für das Wohl des FC Schalke gut aufzustellen. Die Lage ist sehr ernst. Aber wir dürfen auch Zuversicht haben, dass wir Schalke durch diese Situation manövrieren und zusammen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Was wir in den vergangenen Wochen an Zuspruch erhalten haben, das ist für uns alle sehr motivierend.“ (dhe)