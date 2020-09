FC Schalke 04: Nach Spuckattacke – Sperre von Kabak steht fest!

am 30.09.2020 um 14:52

Wegen einer Spuckattacke muss der FC Schalke 04 längere Zeit auf Innenverteidiger Ozan Kabak verzichten.

Fünf Spiele wird der 20-Jährige nicht mehr für den FC Schalke 04 zum Einsatz kommen. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

FC Schalke 04 muss lange auf Kabak verzichten

„Wegen krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit“ wurde Kabak mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen belegt. Zusätzlich muss Kabak eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen.

Der FC Schalke 04 und der Spieler haben das Urteil akzeptiert und werden keine Revision einlegen. Aufgrund seiner Gelb-Roten Karten darf Ozan Kabak deshalb insgesamt fünf Spiele nicht für Schalke auflaufen. Damit fehlt er gegen RB Leipzig, Union Berlin, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und den 1. FSV Mainz 05.

Was war passiert?

Im Spiel gegen Werder Bremen hatte Ozan Kabak den Bremer Ludwig Augustinsson an der Seitenlinie abgeräumt. Der Schwede fiel zu Boden, Kabak lief hinterher und spuckte genau in die Richtung des Kopfes seines Gegenspielers.

Für diese Szene war er im Spiel nicht bestraft worden. Weil er jedoch zu oft foulte flog er letztlich trotzdem noch vorzeitig vom Platz. Kabak meldete sich nach dem Spiel zu Wort: „Ich möchte mich bei Ludwig Augustinsson entschuldigen. Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig.“

Ex-Trainer David Wagner wollte seinem Spieler im Anschluss keine Absicht unterstellen. „Ich kenne Ozan. Er ist nicht der Charakter, der so etwas macht“, so Wagner. Die DFL sah das anders und sperrte den Innenverteidiger für vier Spiele. (fs)