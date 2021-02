Ozan Kabak sah bei seinem Startelf-Debüt für Liverpool in einer Szene nicht gut aus.

FC Schalke 04: Diese Kabak-Szene beim Startelf-Debüt für Liverpool versetzt Jürgen Klopp in Rage

Leicester. Seit knapp zwei Wochen heißt der Arbeitgeber von Ozan Kabak nun nicht mehr FC Schalke 04. Seine neue Heimat ist der FC Liverpool in der englischen Premier League.

Beim Auswärtsspiel der „Reds“ gegen Leicester City durfte der 20-Jährige jetzt sein Startelf-Debüt feiern. Doch das hatte sich Kabak selbst wohl ganz anders vorgestellt.

FC Schalke 04: Kabak mitschuldig an Liverpool-Gegentor

Kabak spielte zunächst eine ordentliche Partie und sein neues Team ging nach 67 Spielminuten in Führung. Vier Minuten später wurde der Innenverteidiger dann aber nach einem Zweikampf durch den Unparteiischen benachteiligt. Nach einem umkämpften, aber eigentlich nicht regelwidrigen Duell mit seinem Gegenspieler sah er die Gelbe Karte.

Knapp zehn Minuten später, mittlerweile stand es 1:1-Unentschieden, rückte Kabak wieder in den Fokus. Diesmal allerdings im negativen Sinne. Liverpool-Coach Jürgen Klopp wütete an der Außenlinie. Was war passiert? Leicesters Tielemans hatte einen hohen Ball aus der eigenen Hälfte nach vorn geschlagen.

Ein Absprachefehler zwischen Alisson und Kabak (r.) ermöglichte Leicester City eine schnelle Aufholjagd. Foto: imago images/PA Images

Torhüter Alisson eilte heraus. Der Keeper und Kabak sprachen sich bei der Verteidigung jedoch offensichtlich nicht ausreichend ab – und rauschten ineinander. Leicester-Stürmer Vardy konnte den Ball ohne Probleme zur 2:1-Führung der Gastgeber einschieben. Ein Tor also, an dem Kabak unter dem Strich eine Mitschuld trug. Das Kommando hätte jedoch von Alisson kommen müssen.

Doch damit noch nicht genug: Bei Leicesters Tor zum 3:1 hatte Kabak dann noch einmal das Nachsehen. Gegenspieler Barnes entfloh Kabak in dessen Rücken, wurde gut geschickt und schüttelte den Innenverteider dann problemlos ab, sodass er ungestört abschließen und die Aufholjagd vollenden konnte.

Unter dem Strich ein gebrauchter Tag für Kabak, der in einer Szene unglücklich aussah und zumindest einen Treffer hätte verhindern können. Aber auch sein Team dürfte niedergeschlagen sein. Schließlich hatte sich Liverpool nach Führung innerhalb weniger Minuten mit 3:1 geschlagengeben müssen. (the)