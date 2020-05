FC Schalke 04: Wirbel um Kabak! Jetzt spricht Schneider Klartext

Gelsenkirchen. Die Corona-Krise birgt für den FC Schalke 04 nicht nur finanzielle Herausforderungen. Während der Klub um seine Existenz bangt, laufen die sportlichen Planungen weiter.

Eine spezielle Herausforderung gibt es bei Innenverteidiger Ozan Kabak. Sportvorstand Jochen Schneider spricht dazu jetzt Klartext.

FC Schalke 04: Schneider spricht Klartext zu Kabak-Wirbel

Der 19 Jahre junge Kabak leidet an Diabetes. Eine Vorerkrankung, die in Zeiten des Coronavirus' eine erhöhte Gesundheitsgefährdung bedeuten. Zuletzt gab es große Verwirrung um die Einsatzfähigkeit des Innenverteidigers beim möglichen Bundesliga-Start in den kommenden Wochen. Der „kicker“ hatte berichtet, dass vorerkrankte Stars womöglich vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden könnten.

Jochen Schneider stellt nun gegenüber der klar, dass alle Zweifel ausgeräumt seien und Kabak eingesetzt werden könne. „Es ist alles abgeklärt. Er ist sauber eingestellt“, so der Schalker Sportvorstand. „Wenn er fit ist, kann er auch spielen.“

Ozan Kabak. Foto: imago images/RHR-Foto

Um einen sicheren Ablauf der restlichen Bundesliga-Saison zu gewährleisten hatte der Ligaverband DFL in einem Gesundheitskonzept festgelegt, dass alle Spieler regelmäßig auf Covid-19 getestet werden sollen und zusätzlich zahlreiche Hygiene-Regeln während der Spieltage beachtet werden müssen. Trotzdem stieß der Verband damit teilweise auf Kritik – in der Politik und bei Fußballfans (hier mehr >>>).

Derzeit bereiten sich Ozan Kabak und Co. auf eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in einer oder in zwei Wochen vor.