FC Schalke 04: Ozan Kabak postet Bild im Gala-Trikot – das steckt dahinter

Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim abi @selcukinan You have always been not only a captain, but also a reliable and a sincere guide to me in our time with Galatasaray. Thank you for everything @selcukinan