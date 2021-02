FC Schalke 04: Liverpool besitzt Kaufoption für Kabak – trotzdem könnte alles anders kommen

Der FC Schalke 04 hat Innenverteidiger Ozan Kabak an den FC Liverpool verliehen. Der Klopp-Klub besitzt eine Kaufoption, doch womöglich könnte der 20-Jährige im Sommer woanders landen.

Wie englische Medien berichten, gibt es weitere Interessenten für Ozan Kabak. Ein Geldregen scheint dem FC Schalke 04 schon sicher.

FC Schalke 04: Kabak-Verkauf wird immer wahrscheinlicher

Am letzten Tag des Transferfensters tat sich noch so einiges beim FC Schalke 04. Ozan Kabak wechselte per Leihe mit Kaufoption zum FC Liverpool. Im Gegenzug verpflichtete Königsblau Shkodran Mustafi ablösefrei vom FC Arsenal.

Im Sommer dürfte Ozan Kabak den FC Schalke dann aber wohl endgültig verlassen – eine Rückkehr nach Gelsenkirchen scheint ausgeschlossen. Die Kaufoption des FC Liverpool soll rund 20 Millionen Euro betragen.

Das ist Ozan Kabak

Geboren am 25. März 2000 in Ankara, Türkei

Wurde bei Galatasary Istanbul ausgebildet.

2019 wechselte er für 11 Millionen Euro zum VfB Stuttgart.

Nur ein halbes Jahr später heuerte er beim FC Schalke 04 an.

Königsblau legte satte 15 Millionen Euro für Kabak auf den Tisch.

Seit Feburar ist der türkische Nationalspieler an den FC Liverpool ausgeliehen.

Doch selbst wenn der FC Liverpool den Youngster nicht fest verpflichten möchte, hat der FC Schalke 04 wohl genügend Optionen Kabak zu verkaufen.

Wohin zieht es Ozan Kabak im Sommer? Foto: imago images/RHR-Foto

Die „Daily Mail“ berichtet, dass der 20-Jährige bei Newcastle United ein Thema ist. Laut der englischen „Sun“ ist aber auch Crystal Palace an einer Verpflichtung interessiert. Für Schalke 04 aber am wichtigsten: Beide Vereine sollen bereit sein die aufgerufene Ablösesumme zu bezahlen.

FC Schalke 04 kann das Geld gut gebrauchen

Den Schalkern winkt damit eine satte Ablösesumme, die bei der Planung der Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte.

Kabak zu halten wäre selbst bei einem Klassenerhalt ein schwieriges Unterfangen gewesen. So könnte sich das Thema schnell in Luft auflösen und S04 kann frühzeitig mit dem Geld planen. (fs)