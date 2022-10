FC Schalke 04: Sorgen um S04-Star – „Konnte nicht mehr laufen“

Beim FC Schalke 04 werden die Abwehrsorgen offenbar größer. Jetzt hat es Linksverteidiger Thomas Ouwejan getroffen. Der Niederländer musste gegen den SC Freiburg (0:2) verletzt ausgewechselt werden.

Die Worte des S04-Profis klingen besorgniserregend, die Bilder sehen nicht gut aus – beim FC Schalke 04 wird man einfach nur hoffen, dass er nicht allzu lange ausfallen wird. Die Verletzungsprobleme in der Defensive sind ohnehin schon gewaltig.

FC Schalke 04 bangt um Ouwejan

Was war passiert? In der 32. Minute bleibt Ouwejan nach einer Grätsche gegen Ritsu Doan am Boden liegen, die Ärzte eilen herbei. Schnell gibt das medizinische Personal ein Zeichen zur Seitenlinie: Auswechslung. Für den Linksverteidiger geht es nicht weiter.

Die TV-Bilder deuten nichts Gutes an: Das Knie von Ouwejan wurde bei der Grätsche in Mitleidenschaft gezogen. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber das Knie ist ein bisschen überdehnt“, sagte der S04-Profi nach der Partie am Sonntagabend (30. Oktober).

Thomas Ouwejan musste verletzt ausgewechselt werden. Foto: IMAGO / Revierfoto

Erste Untersuchungen direkt nach der Verletzung hätten bereits stattgefunden, eine genaue Diagnose steht noch aus. Die Worte von Ouwejan dürften die Sorgen wachsen lassen. „Mein Knie ist ganz fest. Ich konnte nicht mehr sprinten, konnte nicht mehr laufen“, sagte er und weiter: „Wir müssen morgen gucken, was es genau ist.“

Schalkes Abwehrsorgen wachsen

Der FC Schalke 04 ist in der Defensive ohnehin schon arg gebeutelt. Marcin Kaminski (Schnittwunde), Ibrahima Cissé (Muskelverletzung), Sepp van den Berg (Bänderverletzung) und Leo Greiml (Meniskusverletzung) fallen in der Innenverteidigung bereits aus. Und nun droht auch Thomas Ouwejan auf der Außenbahn eine Pause.

Die WM-Pause wird man bei Königsblau inzwischen herbeisehnen. Denn dann heißt es: Wunden lecken, regenerieren und wieder fit werden. Zur zweiten Saisonhälfte könnte sich die Situation wieder deutlich entspannen.