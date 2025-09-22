Jubel bei Ex-Schalke-Juwel Ouedraogo – er musste lange darauf warten

Für zehn Millionen Euro machte Assan Ouedraogo in der Saison 2024/25 den großen Schritt. Von Schalke ging es für das Talent zum damaligen Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Es schien, als würde dem Durchbruch nichts mehr im Wege stehen.

Doch das erste Jahr in Leipzig glich einer Katastrophensaison. Nur drei Einsätze in der Bundesliga und zahlreiche Verletzungen. Torbeteiligungen konnte er ebenfalls keine verbuchen. Doch in diesem Jahr scheint jetzt alles anders zu werden.

Schwierige Anfangszeit für Ex-Schalke-Juwel

Nur 70 (!) Minuten spielte Ouedraogo wettbewerbsübergreifend in der vergangenen Saison für RB Leipzig. Dabei entschied er sich damals bewusst für einen Wechsel von Schalke zu RB, statt zum FC Bayern – Spielzeit schien in Leipzig wahrscheinlicher. Diese hätte er wohl auch bekommen, wenn die Verletzungen nicht dazwischengekommen wären.

+++ Schalke 04: Still, heimlich und leise! Nächste Verstärkung für Miron Muslic ist da +++

In der neuen Saison unter Coach Ole Werner soll aber alles besser laufen. Schließlich kam Ouedraogo in allen bisherigen Bundesligaspielen schon zum Einsatz. Während er in den ersten vier Partien nur Kurzeinsätze erhielt, feierte der Ex-Schalker gegen den 1. FC Köln seine Startelfpremiere in dieser Saison.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dreht Ouedraogo jetzt auf?

Und diese Premiere hatte es gleich in sich. Nach einer Ecke stand Ouedraogo in der 13. Minute goldrichtig und brachte den Ball zum 1:0 für RB ins Netz. Es war das erste Bundesligator des ehemaligen Schalke-Juwels. Sein anschließender Jubel wirkte wie eine Befreiung.

Hier mehr News für dich:

Ouedraogos Treffer war der Dosenöffner für den letztendlich 3:1-Erfolg von Leipzig gegen die Kölner. Mit Ole Werner scheint der 19-Jährige jetzt einen Trainer gefunden zu haben, der voll auf ihn setzt. Es bleibt zu hoffen, dass der Youngster in diesem Jahr einfach nur fit bleibt, um weiter an diesem Tor anknüpfen zu können.