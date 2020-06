FC Schalke 04: Saison-Aus für S04-Star!

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04!

Die Königsblauen müssen für den Rest der Saison auf ihren Kapitn verzichten. „Omar Mascarell hat im Reha-Training einen Rückschlag erlitten“, sagte Schalke-Trainer David Wagner: „Er wird in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.“

FC Schalke 04: Saison-Aus für Mascarell

Auch Amine Harit könnte in dieser Saison unter Umständen keinen Einsatz mehr bekommen. „Amine ist noch nicht im Training“, so Wagner: „Er wird am Wochenende sicher nicht zum Einsatz kommen. Was die darauffolgenden Spiele betrifft: Das ist auch noch unsicher.“

Und auch Jean-Clair Todibo wird vorerst fehlen. „Er ist im Training umgeknickt und hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen“, erklärt Wagner: „Er wird sieben bis zehn Tage ausfallen.“

Schalke mit Problemen auf der Sechser-Position

Neben den Langzeitverletzten Benjamin Stambouli und Suat Serdar wird Schalke im Spiel bei Union Berlin am Sonntag zudem auch Weston McKennie fehlen. Der Mittelfeldspieler sah am vergangenen Spieltag seine fünfte gelbe Karte.

Trainer David Wagner gehen dadurch allmählich die Sechser aus. „Wir werden uns intensiv Gedanken machen, wie wir diese Lücke schließen können“, sagt Wagner: „Wir haben da mehrere Optionen. Eine Lösung präsentieren wir am Sonntag.“

Wer sind diese Optionen?

Im aktuellen Kader sind Nassim Boujellab und Alessandro Schöpf die einzigen verbleibenden Spieler, die bereits nennenswerte Erfahrungen auf der Sechser- oder Achter-Positionen haben. Levent Mercan kann zwar auch im zentralen Mittelfeld spielen, er interpretiert die Rolle im Mittelfeld-Zentrum allerdings deutlich offensiver.

Möglicherweise passt Wagner am Sonntag auch sein System an die neuen Herausforderungen an und verzichtet auf eine Doppel-Sechs.

Schalkes letzte Chance

Um den Traum von der Europa League am Leben zu halten, muss Schalke am Sonntag unbedingt gewinnen. „Es gibt für uns nur ein Ziel: Wir müssen punkten“, sagt Wagner. (dhe)