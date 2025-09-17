FC Schalke 04: Kiel-Pleite verdeutlicht es – DAS ist gerade Muslics größtes Problem

Beim FC Schalke 04 herrscht nach der 0:1-Heimniederlage gegen Holstein Kiel Ernüchterung. Doch während mit diesem Spiel die ersten kleinen Fan-Träume vom Aufstieg im Keim erstickt wurden, bleibt man in der Mannschaft von Trainer Miron Muslic ganz entspannt.

Dennoch wirft der jüngste Auftritt des FC Schalke 04 Fragen auf. Von der Bestleistung war man, wie zugegebenermaßen auch in den Wochen zuvor, jedenfalls weit entfernt. Vor allem ein Problem wird bei Königsblau immer deutlicher. Daran muss Muslic mit seiner Mannschaft jetzt dringend arbeiten.

FC Schalke 04: Offensive weiter harmlos

Defensiv stark, offensiv ausbaufähig: So lassen sich die ersten fünf Ligaspiele des FC Schalke 04 sicher gut zusammen. Der S04 hat in dieser Zeit gerade einmal fünf eigene Treffer zustande bekommen und mit drei Siegen wohl das Maximum aus dieser bislang schwachen Offensive herausgeholt. Doch ob das auf Dauer gut geht?

Auch bei einem Blick auf die Konkurrenz dürfte dem FC Schalke 04 wohl daran gelegen sein, die Offensivabteilung dringend zu frisieren. Königsblau stellt den aktuell drittschwächsten Angriff der zweiten Bundesliga, nur die Hertha und Schlusslicht Nürnberg agierten zuletzt noch schlechter. Alle Teams, die derzeit vor dem Tabellensiebten aus Gelsenkirchen stehen, haben zudem zwei Treffer oder sogar noch mehr als Königsblau erzielt.

Standardstärke hält S04 am Leben

Dazu kommt: Aus dem Spiel heraus geht beim FC Schalke 04 derzeit fast nichts. Drei der fünf Tore in der Liga resultierten aus Standardsituationen. Dass Königsblau diese Standardstärke aufrechterhalten kann, erscheint fast schon möglich. Viel mehr muss Schalke in der Offensive endlich kreativer werden und grundlegend mehr Torgefahr entwickeln.

Die Hoffnungen dürften nun auf Moussa Sylla, Kenan Karaman und Christian Gomis liegen. Alle drei hatten zuletzt mit ihren eigenen kleinen Problemen zu kämpfen. Sylla war mit dem Kopf schon bei seinem neuen Klub, Karaman ist nach seiner Verletzung immer noch nicht in Top-Form und Neuzugang Gomis muss erstmal auf Schalke ankommen. Sind die drei Stürmer bei 100 Prozent, dürfte es mit den Toren dann auch wieder klappen.