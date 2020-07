FC Schalke 04: Jetzt spricht Megatalent Ömer Beyaz über das S04-Interesse

Das Interesse des FC Schalke 04 an Ömer Beyaz sorgt weiter für Wirbel. Die Schalker wollen das Megatalent unbedingt in ihren eigenen Reihen wissen, bei Beyaz derzeitigem Verein Fenerbahce regt sich dagegen Widerstand.

Beyaz selbst äußert sich nun über seine Pläne für die Zukunft – und indirekt über das Interesse des FC Schalke 04 an seiner Person.

FC Schalke 04: Beyaz hat große Träume

Schalkes neue Strategie auf dem Transfermarkt lautet: kostengünstig Talente ersteigern und diese zu absoluten Stars ausbilden. Diesen Plan wollen die Verantwortlichen offenbar auch bei Ömer Beyaz in die Tat umsetzten. Der 16-Jährige steht aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag und gehört zu den größten Talenten Europas.

Logisch, dass es da zu Streitereien kommt, wenn ein Verein anklopft und sein Interesse bekundet. „Fener“ will seinen Youngster nämlich unter keinen Umständen ziehen lassen und stattdessen um ihn herum die Zukunft aufbauen. Erst vergangene Woche feierte er sein Debüt in der Profimannschaft.

Das ist Ömer Faruk Beyaz:

Geboren am 29. August 2003 in Instabul (Türkei)

Seit 2011 für Fenerbahce am Ball

Seit März gehört er zu den Profis

35 Einsätze für die U15, U16 und U17 der Türkei

Profidebüt im Alter von 16 Jahren

Beyaz selbst äußerte sich nun gegenüber dem türkischen Nachrichtensender „Habertürk“ über seine Zukunftspläne und wo diese liegen sollen. „Ich bin wirklich stolz mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Ich bin wirklich aufgeregt und glücklich“, sagte Beyaz nach seinem zweiten Ligaeinsatz.

Seinen Interessenten, die ihn gerne verpflichten würden, erweist er zunächst einmal eine Absage. Beyaz hat große Pläne mit seinem Heimatklub aus Istanbul. „Meine Träume sind so groß“, sagt er. „Ich sehe mich mit dem Fenerbahce-Trikot an besonderen Orten.“

Doch bis es soweit ist, das ist auch dem offensiven Mittelfeldspieler klar, ist es noch ein weiter weg. „Ich muss mich jedoch zuerst beweisen. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen, um gute Arbeit zu leisten“, stellt Beyaz klar.

Schalker Jugendwahn

Nach einer Verpflichtung Beyaz‘ sieht es in näherer Zukunft also erstmal nicht aus. Eine hohe Ablösesumme könnte die Istanbuler vielleicht umstimmen, doch die kann sich Schalke aktuell nicht leisten.

Stattdessen werden sich Jochen Schneider und Co. nach weiteren Talenten umsehen. Die Dienste einiger Youngstars hingegen konnte man sich bereits sichern. So werden ab der kommenden Saison unter anderem Luca Campanile, Kerim Calhanoglu und Daniel Rose in der Knappenschmiede ausgebildet werden. (mh)