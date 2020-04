FC Schalke 04: Überraschende Konkurrenz für Nübel? – „Vollkommen egal, ob er...“

Gelsenkirchen. Dass Alexander Nübel den FC Schalke 04 am Ende der Saison Richtung Süden verlässt, ist seit einigen Monaten bekannt. Welchen Platz der 23-Jährige in der Torwart-Hierarchie des FC Bayern München in der kommenden Saison einnimmt, wird dagegen heiß diskutiert.

Fakt ist: Manuel Neuer wird sich seinen Stammplatz im Tor der Bayern sicherlich nicht wegnehmen lassen wollen. Auch Ersatztorwart Sven Ulreich hatte zuletzt Ansprüche angemeldet, weiterhin die Nummer 2 hinter Neuer bleiben zu wollen. Und jetzt meldet sich auch noch der dritte Torwart der Bayern mit einer Kampfansage an den Noch-Schalke-Torhüter.

FC Schalke 04: Nübel drohen gleich drei Konkurrenten

Christian Früchtl, seines Zeichens Stammtorwart der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters, galt mit seinen 20 Jahren lange Zeit als Zukunftshoffnung bei den Bayern. Seine Ambitionen, irgendwann zur Nummer 1 in München aufzusteigen, hat er trotz des Nübel-Transfers nicht aufgegeben.

--------------------------------------------

Das ist Christian Früchtl:

geboren am 28.01.2000

seit 2014 in der Jugend des FC Bayern München

U20-Nationalspieler

Aktueller Vertrag bis 2022

--------------------------------------------

Ihm sei es „vollkommen egal“, ob ein Alexander Nübel zu den Bayern wechselt oder nicht, wird der Torwart von seinem Berater Christian Rößner in der „Abendzeitung“ zitiert. Und weiter: „Ich will mich beim FC Bayern München durchsetzen.“

--------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Wagner verrät Transfer-Details: „Wir haben wohl nicht das Geld, um...“

FC Schalke 04 hat geniale Idee – doch DAMIT hat der Verein nicht gerechnet

FC Schalke 04: Zukunft von Steven Skrzybski ungeklärt – „Wenn man ehrlich ist…“

--------------------------------------------

Dies wird allerdings nicht über Umwege passieren. Wie der „Kicker“ berichtet, haben sich die Verantwortlichen mit Früchtl darauf geeinigt, dass der Torwart im Sommer zunächst ausgeliehen werden soll.

Gegenüber der „Abendzeitung“ bestätigt sein Berater diese Einigung, stellt aber auch klar: „Aufgrund seiner Fähigkeiten hat es Christian nicht nötig zu flüchten. Ganz im Gegenteil.“

Früchtl-Berater wettert gegen Nübel

Und dann holt Rößner noch einmal zur vollen Breitseite gegen Alexander Nübel aus: „Wir machen aber sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen.“ Stattdessen sei man davon überzeugt, dass es der klügere Weg sei, jetzt wegzugehen, höherklassig zu spielen, um dann zum FC Bayern München zurückzukehren und sagen zu können: „Ich habe die Spielpraxis, die andere nicht haben.“

Ob dieser Plan aufgeht, wird sich dann in zwei bis drei Jahren zeigen, sollte Früchtl tatsächlich zu den Bayern zurückkehren. (mh)