FC Schalke 04: Bekommt S04 finanzielle Hilfe vom Staat? DAS sagt Jobst

Erhält der FC Schalke 04 in seiner prekären Lage einen Millionen-Kredit vom Land Nordrhein-Westfalen?

Die Meldung hatte in den vergangenen Tagen für großen Wirbel gesorgt: Verschiedene Medien hatten berichtet, dass Schalke einen Kredit von rund 40 Millionen Euro vom Land NRW bekommen soll.

FC Schalke 04: Gibt es staatliche Hilfe?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte bereits am Dienstag zu Protokoll gegeben, dass es solche Überlegungen derzeit nicht gebe. Schalke-Marketingvorstand Alexander Jobst hingegen wollte die Berichte am Mittwoch nicht dementieren.

„Das ist ein Instrument, an dem andere Vereine oder Unternehmen anderer Branchen sich in der Vergangenheit immer wieder bedient haben“, sagte der 46-Jährige: „Und das ist auch etwas, woran der FC Schalke 04 sich in der Vergangenheit bereits bedient hat.“

Gleichzeitig stellte Jobst klar: „Aber ich bitte um Verständnis: Wir unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Wir werden etwas kommunizieren, wenn wir Fakten geschaffen haben.“

Laschet: Keine Lex Schalke

Das klingt nun wahrlich nicht danach, dass Schalke an einem solchen Kredit kein bisschen interessiert wäre. Laschet hatte Dienstag noch gesagt: „Es wird garantiert keine Lex Schalke 04 geben. Es gibt keine Entscheidung in irgendeiner Bürgschaftsfrage. Ich dürfte aber auch noch nicht mal bestätigen, dass ein Antrag existiert.“

Eine solche Finanzspritze würde Schalke enorm gut zu Gesicht stehen. Der Schuldenberg auf Schalke lässt sich auf rund 200 Millionen Euro beziffern.

Schalke-Marketingvorstand Alexander Jobst erklärte diesbezüglich: „Das Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis ist für Schalke nicht gesund. Das bringt uns dazu, dass wir auf der Ausgaben-Seite massive Einsparungen vornehmen müssen. Wir werden den Club so weit gesunden wollen, dass wir im Personal-Etat jene Investitionen stoppen, die nicht unbedingt notwendig sind. Das müssen wir machen, um Schalke 04 durch Corona zu steuern.“