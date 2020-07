FC Schalke 04: Politiker watscht S04 für Bürgschaftspläne ab – „Das geht nicht!“

Neues von der Finanzfront des FC Schalke 04. Nach wie vor drücken sich die Knappen mit einem Haufen an Schulden herum. Abhilfe soll eine Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für einen neuen Kredit schaffen.

Aus der Politik regt sich jedoch weiter Widerstand gegen die Pläne des FC Schalke 04. Ein Politiker watscht den Verein jetzt verbal ab.

FC Schalke 04: Bürger sollten nicht Fußballspieler bezahlen

Beim FC Schalke 04 versuchen sie jeden Strohhalm zu ergreifen, den es nur gibt. Um die Klubinternen Kosten zu bezahlen, wollen die Knappen gerne einen neuen Kredit aufnehmen – nicht so leicht in der derzeitigen Situation. Damit der Kredit bewilligt wird, soll das Bundesland NRW mit einer Summe von bis zu 31,5 Millionen Euro bürgen. Einen entsprechenden Antrag haben Jochen Schneider und Co. eingereicht. Das berichtet die „dpa“ mit Berufung auf vertrauliche Unterlagen.

Ralf Jäger äußert sich kritisch zu den Schalker Bürgschafts-Plänen. Foto: imago/Agentur 54 Grad

Einem, dem diese Pläne so gar nicht schmecken, ist der ehemalige Innenminister des Landes NRW Ralf Jäger (SPD). Aktuell sitzt Jäger im Sportausschuss des Landtages und hat dementsprechend auch einen Bezug zur Thematik. Von einer Bürgschaft hält er nicht viel, wie er nun in einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ erklärt.

„Der Steuerzahler sollten auf keinen Fall für einen Fußballverein bürgen“, wird Jäger deutlich. Das Problem: Mit dem neuen Kredit und der Bürgschaft sollen die aktuellen Betriebskosten des Vereins gedeckt werden. „Das bedeutet schlichtweg für den Fall, falls Schalke den Kredit nicht zurückzahlen kann, dass der Steuerzahler die Millionengehälter von Spielern und Trainern finanzieren muss. Ich finde das geht nicht!“, erläutert der SPD-Politiker.

Jäger forderte den S04 stattdessen dazu auf, die eigenen Gehaltsstrukturen zu reduzieren, um die Gesamtausgaben des Vereins zu senken. Der Verein solle durch die Gelder vom Land auf keinen Fall einen Vorteil gegenüber anderen angeschlagenen Klubs bekommen. Eine endgültige Entscheidung des Landtags gibt es in dieser Frage noch nicht.

Schalkes Lage ist bedrohlich

Wegen ausbleibender Einnahmen während der Corona-Pandemie ist Schalke 04 in eine noch bedrohlichere finanzielle Lage gerutscht. Der Verein hatte ohnehin schon Verbindlichkeiten von fast 200 Millionen Euro Schulden.

Durch die Geisterspiele und das Fernbleiben der Fans rechnet der Verein mit weiteren Verlusten. So würde jedes Heimspiel den Verein aktuell um die 2,5 Millionen Euro kosten, erklärte Sportvorstand Schneider jüngst. Ob sich an der Geisterspiel-Situation zum Saisonstart im September ändert ist bisher nicht bekannt. (mh)