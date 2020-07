FC Schalke 04: Ausbilder Norbert Elgert offen über Leroy Sané – „Werde ihm auch nicht gratulieren“

Gelsenkirchen. Die Jugendarbeit des FC Schalke 04 hat im Profi-Fußball einen ausgzeichneten Ruf. Den verdankt der Klub allen voran A-Jugend-Coach und Norbert Elgert.

Der Profi-Macher überrascht jetzt mit einer Aussage über Leroy Sané, der in der kommenden Saison für den FC Bayern München auf dem Platz stehen wird.

FC Schalke 04: Elgert überrascht mit Aussage über Sané

Unter Elgert war Sané im Jahr 2015 zum Profi geworden. Zuvor durchlief der gebürtige Essener mehrere Jugendmannschaften in der „Knappenschmiede“ des S04. Nach nur einem Jahr bei den Profis schnappte dann Premier-League-Klub Manchester City zu und verpflichtete den damals 20-Jährigen.

+++ Steckt etwa DIESER Plan hinter der Schwolow-Verpflichtung? +++

Vier Jahre später geht es nun zurück in die Bundesliga. Zu seinem Wechsel gratuliert habe ihm Elgert, der noch mit vielen seiner Schützlinge in Kontakt steht, die den Sprung in den Profibereich geschafft haben, aber nicht. Das verriet der 63-Jährige selbst im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“.

Norbert Elgert mit dem jungen Leroy Sané (2014). Foto: imago/Revierfoto

----------

Das ist Norbert Elgert:

77 Spiele (17 Tore) als S04-Spieler zwischen 1975 und 1982

seit 24 Jahren (mit einem Jahr Unterbrechung) Trainer der Schalker A-Jugend

machte u. a. Manuel Neuer, Mesut Özil und Leroy Sané zu Profis

----------

„Ich werde ihm auch nicht gratulieren, denn er wechselt ja von einem Topklub zu einem anderen“, erklärt Elgert die zunächst überraschende Aussage. „Aber ich werde ihm auf jeden Fall in den nächsten Tagen für seine sportlich und persönliche Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg wünschen.“

Schalkes Talentschmiede-Dilemma

Obwohl unter Elgert viele Nachwuchstalente zu Profis reiften, konnte Schalke nicht immer von seiner Arbeit profitieren. Häufig verließen die frisch gebackenen Stars den Klub ablösefrei – Sané, der den Blau-Weißen 52 Millionen Euro einbrachte, bildet da eher eine Ausnahme.

----------

S04-Top-News:

Sorgt Amazon für einen Wechsel von McKennie?

Kurioser Vorschlag! Schneider widerspricht den Bayern

----------

Angesprochen auf Karl-Heinz Rummenigges Erklärung, dass Schalke Titelkonkurrent sein könne, wenn der Klub seine Talente hätte halten können, sagt Elgert daher eindeutig: Ja, wenn die Jungs, die hier waren, noch immer hier wären, dann hätten wir eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen könnte. Oder richtiger gesagt: Definitiv um die Meisterschaft mitspielen würde. Aber das ist Vergangenheit.“ (the)