FC Schalke 04: Fan rechnet es vor – SO schafft S04 noch den Klassenerhalt

Ein Sieg, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen – das ist die traurige Bilanz des FC Schalke 04 nach 20 Spieltagen. Neun Punkte fehlen derzeit auf den Relegationsplatz, zehn sogar auf die sichere Rettung.

Noch 14 Partien bleiben, um das Ruder herumzureißen. Dass das angesichts der aktuellen Lage alles andere als einfach wird, ist jedem beim FC Schalke 04 klar. Geht man nach der Tabelle aus dem Vorjahr, benötigt S04 am Ende der Saison 31 Punkte, um nicht direkt abzusteigen.

FC Schalke 04 braucht eine echte Leistungssteigerung

In der Spielzeit 2019/20 war es mit Werder Bremen ebenfalls ein Gründungsverein der Bundesliga, der lange um den Verbleib im deutschen Oberhaus bangen musste.

Der Unterschied: Nach 20 Spieltagen standen die Grün-Weißen schon auf dem 16. Rang, auch wenn sie an den folgenden Spieltagen immer wieder mal in die direkten Abstiegsplätze abrutschten.

+++ FC Schalke 04: DSDS-Kandidat sorgt mit DIESEM Video bei S04-Fans für Gänsehaut +++

Wenn der FC Schalke 04 am Ende der Saison diesen Platz und diese Punktzahl erreichen will, muss also eine echte Leistungssteigerung her.

Die Nerven liegen blank beim FC Schalke 04 (Symbolbild). Foto: IMAGO / Poolfoto

SO schafft der FC Schalke 04 den Klassenerhalt

Wie die Königsblauen den Klassenerhalt schaffen, hat ein Fan vorgerechnet. „Schalke benötigt in den letzten 14 Spielen im Schnitt 1,64 Punkte pro Spiel“, schreibt er auf Twitter. Hinzu kommt: „Schalke muss mindestens sieben Spiele gewinnen und zwei Remis holen.“

Und das wohl Schwierigste an der ganzen Aufgabe: „Schalke darf dann maximal fünf Spiele verlieren.“ Bei noch ausstehenden Partien gegen Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wird das auf jeden Fall alles andere als einfach.

---------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

---------------

Außerdem muss der FC Schalke 04 unbedingt gegen direkte Konkurrenten wie dem 1. FSV Mainz 04 (24. Spieltag), Arminia Bielefeld (30. Spieltag), Hertha BSC (31. Spieltag) oder dem 1. FC Köln (34. Spieltag) punkten.

Fans des FC Schalke 04 sind geteilter Meinung

Die Fans jedenfalls sind geteilter Meinung, was einen Nicht-Abstieg angeht. „Nicht unmöglich. Dann muss aber auch am Ende richtig aufgeräumt werden. Ich hoffe darauf, dass die es schaffen“, schreibt zum Beispiel einer.

Wenn man den letztjährigen 16. Platz Bremen mit 31 Punkten als Maß nimmt:



Schalke benötigt in den letzten 14 Spielen im Schnitt 1,64 Punkte pro Spiel.

Schalke muss mind. 7 Spiele gewinnen und 2 Remis holen.

Schalke darf dann max. 5 Spiele verlieren.#S04 — elmaestro (@Dallotelli) February 9, 2021

Ein anderer hingegen sagt: „ich denke, dass das ziemlich aussichtslos ist alles.“ Und dieser Fan hat sogar sehr wenig Hoffnung: „Wir sollten tiefer stapeln und eine zweistellige Punktzahl anpeilen.“

+++ FC Schalke 04: Faustdicke Überraschung! Christian Gross macht DIESE Ankündigung wahr +++

Klar ist: Es wird eine echte Mammutaufgabe für Christian Gross und den FC Schalke 04. Mindestens ein Punkt gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag wäre daher um so wichtiger. (mk)