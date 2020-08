FC Schalke 04: McKennie abgereist! Jetzt geht alles ganz schnell

Was wird nun aus Weston McKennie? Den FC Schalke 04 würde der 21-Jährige gerne lieber heute als morgen verlassen. Er sieht sich bereit für größere Aufgaben.

Bislang scheiterten alle Verhandlungen zwischen dem FC Schalke 04 und einem möglichen Abnehmer, jetzt könnte der Transferpoker um Weston McKennie aber wieder Fahrt aufnehmen. Es soll einen neuen Interessenten geben und der ist ein echter Topclub.

FC Schalke 04: Zieht es McKennie doch nach Italien?

Schon seit Öffnung des Transferfensters gilt Weston McKennie als möglicher Wechselkandidat. Der FC Schalke 04 benötigt große Einnahmen und mit dem 21-Jährigen lässt sich womöglich eine ordentliche Transfersumme generieren. Rund 25 Millionen Euro ruft Schalke für McKennie auf.

Immer wieder wurde McKennie mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht. Das soll auch bis heute sein Wunschziel sein. Zwischenzeitlich wurden die Verhandlungen mit Hertha BSC heißer, doch am Ende platzte der Deal. Es hieß: McKennie wollte doch lieber nach England und Hertha war nicht bereit 25 Millionen Euro zu zahlen.

---------------------------

Das ist Weston McKennie

Geboren am 28. August 1998 in Little Elm, Texas, USA

2016 wechselte er von der Dallas Academy zum FC Schalke 04

Am 20.05 2017 feierte er sein Profi-Debüt bei Schalke

Sein Marktwert beträgt geschätzte 20 Millionen Euro

Sein Vertrag bei Schalke läuft noch bis 2024

---------------------------

DIESES Transfermodell ist im Gespräch

Ein Verein, der bereit ist, diese Summe auf den Tisch zu legen, soll sich jetzt aber gefunden haben. Laut Informationen von „Sport 1“ soll Juventus Turin an Weston McKennie interessiert sein. Demnach habe Juve-Sportchef Fabio Paratici sich bei Schalkes Kaderplaner Michael Reschke nach dem US-Amerikaner erkundigt. Erste lose Gespräche zwischen den Vereinen hätten bereits stattgefunden. 25 Millionen Euro wäre Juventus außerdem bereit zu bezahlen.

Nach Informationen von "Sky Italia" handelt sich dabei aber um eine Leihe mit Kaufoption oder sogar Pflicht. Demnach zahlt Juventus Turin drei Millionen Euro Leihgebühr und würde für den Kauf nach einem Jahr nochmal rund 18 Millionen Euro nachlegen. Der Transfer stehe kurz bevor.

Weston McKennie will Schalke verlassen. Foto: imago images/RHR-Foto

Update: McKennie abgereist

Weston McKennie soll schon am Mittwochabend aus dem Trainingslager in Österreich abgereist sein und sich auf dem Weg nach Turin befinden. Dies berichtet Sky-Reporter Dirk g. Schlarmann. Demnach wird er dort am Freitag bereits den Medizincheck absolvieren.

Neue Informationen zu den Transfermodalitäten gibt es demnach auch. Juventus zahlt wohl 3,5 Millionen Euro Leihgebühr und hat eine Kaufpflicht in Höhe von 18 Millionen Euro, sollte McKennie rund 60 Prozent der Spiele machen.

---------------------------

---------------------------

Lockt Ronaldo McKennie zu Juve?

Eigentlich galten die Premier-League-Clubs als Favoriten auf McKennie. Trainer Ralph Hasenhüttl und der FC Southampton buhlten um den Mittelfeldspieler, doch wenn Cristiano Ronaldo und Juventus Turin locken, könnte sich die Meinung des 21-Jährigen ganz schnell ändern.

Im Trainingslager des FC Schalke 04 soll McKennie ein Zweikampfverbot haben. Aktuell trainiert er nur individuell und nicht mehr mit der Mannschaft. Er soll sich bloß nicht mehr verletzen.

Geht McKennie, kommt ein Stürmer?

Der Mittwoch war stürmisch beim FC Schalke 04. Die Neuigkeiten rund um den Abgang von McKennie sind aufgeplopt. Aber damit nicht genug: Jetzt soll der FC Schalke 04 erstmals auch selber auf dem Transfermarkt zuschlagen. Ein Stürmer soll ablösefrei kommen. Hier mehr dazu! (fs)