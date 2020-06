FC Schalke 04: Beim größten S04-Problem redet Wagner Klartext: „Das kann kein Zufall sein“

David Wagner und der FC Schalke 04 stecken in einer schweren Krise.

Der FC Schalke 04 steckt in einer historischen Krise. Nun redet Trainer David Wagner offen über eines der größten Probleme, das die Königsblauen in diese verzwickte Lage brachte.

Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen hatte Wagner mal wieder schlechte Nachrichten für die Fans von Schalke 04. Mit Salif Sané fällt der nächste Leistungsträger längere Zeit aus. Der Abwehr-Chef zog sich einen Muskelfaserriss zu.

FC Schalke 04 mit bitterer Verletzten-Misere

Das Saison-Aus von Sané ist der Höhepunkt einer erschreckenden Verletzten-Misere auf Schalke. Sané hatte zuvor schon monatelang wegen Knieproblemen zusehen müssen. Abgesehen vom Senegalesen waren auch andere Schalker Leistungsträger in dieser Saison teils sehr lange verletzt.

Das Langzeitverletzten im Überblick:

Ozan Kabak: Zog sich unmittelbar nach seinem Wechsle zu Schalke eine Fußverletzung zu und verpasste die gesamte Vorbereitung.

Matija Nastasic: Kam in der Hinrunde aufgrund von Verletzungen nur zu fünf Liga-Einsätzen.

Benjamin Stambouli: Verletzte sich im Oktober am Fuß und kam seitdem nicht mehr zum Einsatz.

Omar Mascarell: Seit Februar wird der Kapitän wegen einer Adduktorenverletzung außer Gefecht gesetzt.

Suat Serdar: Wegen verschiedener Blessuren konnte Serdar in 14 der 34 Ligaspiele in dieser Saison nicht mitmischen.

Amine Harit: Fehlt seit Wochen wegen einer Innenbandverletzung und wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Guido Burgstaller: Zog sich vor Wochen einen Außenbandanriss im Knie zu und wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Wagner: „Kein Zufall“

Wagner findet, dass bei derart vielen schlimmen Verletzungen nicht von Pech die Rede sein kann. „Ich bin nicht der Meinung, dass das nur Zufall ist“, so der S04-Coach: „Das ist etwas, das uns in dieser Saison in sehr extremer Ausprägung seit Februar beschäftigt.“

Im Saison-Endspurt steht dieses Problem allerdings nicht auf Platz 1 der Schalker Prioritäten-Liste, verriet Wagner: „Das werden wir auf den Prüfstand stellen. Darauf liegt aber momentan nicht unser Fokus. Das ist in den kommenden 14 Tagen nicht mehr zu ändern. Wir werden unser Augenmerk darauf legen, wenn es in die Analyse dieser Saison geht. Es ist mehr als offensichtlich, dass wir seit Februar keinen Kader mehr zur Verfügung hatten, der gesund und konkurrenzfähig ist.“